Pavel na Hradě přijal finského prezidenta. Proberou podporu Ukrajiny i Blízký východ

Stubb s Pavlem spolu na nádvoří vyslechli finskou a českou hymnu. Následně prošli kolem nastoupené hradní stráže a odebrali se do útrob Hradu. Nejdříve je v plánu soukromá schůzka prezidentů, na kterou naváže jednání delegací. Krátce před polednem prezidenti jednání okomentují na tiskové konferenci.
Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, v pondělí se vedle Pavla setká i s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN) a s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). V úterý by měl mít schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve stejný den také spolu s Pavlem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Následně se společně setkají s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.
Česko a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v zahraniční politice, energetice nebo jednotném trhu. Mezi zeměmi také roste obchodní výměna, Česko do Finska vyváží především auta.
Severská země je podle Hradu v Evropě vnímaná jako vzor v připravenosti na krize, ochraně kritické infrastruktury a odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám. Přispívá rovněž do české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Spolupracovat a sdílet zkušenosti by země podle prezidentské kanceláře mohly i při zavádění letounů F-35, které Finsko i Česko pořizují.
Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v Česku jako prezident i v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.