Pavel si telefonoval se Zelenským, probrali jednání o míru

Prezident Petr Pavel si ve středu telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hovořili o pokračující podpoře Ukrajiny a pokroku v mírových jednáních, oznámil Hrad. Shodli se, že je ve společném zájmu, aby dohoda přinesla Ukrajině důstojný mír. Prezident Zelenskyj poděkoval Česku a jeho občanům za dlouhotrvající podporu.
Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. (17. prosince) | foto: Kancelář prezidenta republiky

Naposledy o vzájemném rozhovoru informoval Zelenskyj zhruba před dvěma měsíci. Tehdy prezidenti jednali i o české muniční iniciativě, jejíž budoucnost není s nástupem nové vlády Andreje Babiše jistá.

Pavel minulý týden v Liberci při jednání s městskými zastupiteli uvedl, že Česká republika by měla dál podporovat Ukrajinu, a to nejen z ideologických, ale i z praktických důvodů. Míní, že jinak si ČR zavře cestu pro možnou spolupráci na obnově Ukrajiny po skončení války.

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu v Bruselu ve čtvrtek rozhodovat mezi dvěma navrhovanými možnostmi financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027. Evropská komise navrhla dvě možnosti, první je půjčka od EU, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

Podle Babiše by větší logiku dávalo, kdyby se zmrazená ruská aktiva využila spíše na reparace po ukončení války. Babiš ve sněmovním evropském výboru dnes zopakoval, že Česko pomáhá Ukrajině svým příspěvkem v rozpočtu EU.

Pavel si telefonoval se Zelenským, probrali jednání o míru

