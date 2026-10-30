Prezident se schůze vlády zúčastnil letos v červnu kvůli tehdejšímu sporu mezi hlavou státu a kabinetem o vedení české delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO).
Pravidelně se pak v posledních měsících účastní jednání Bezpečnostní rady státu. Naposledy na ní byl přítomen před deseti dny, kdy na jednání vzala na vědomí právě novou armádní koncepci.
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Aktualizovaná Koncepce výstavby Armády ČR 2040 (KVAČR) má stanovit priority rozvoje českých ozbrojených sil. Z materiálu, který ČTK získala, vyplývá, že plánované financování do roku 2030 umožní jen omezený rozvoj vybraných schopností.
Příprava aktualizované koncepce se proti původním plánům zpozdila o několik měsíců. Dříve se uvádělo, že by mohla být začátkem léta. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v říjnu řekl, že bude schválena a zveřejněna do konce měsíce. Na jednání vlády v pondělí se ale dokument neprojednával.
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Předchozí koncepci výstavby armády do roku 2035 schválila v roce 2023 vláda Petra Fialy (ODS). Dokument počítal do roku 2030 s dosažením počtu nejméně 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nový návrh zvyšuje cíl pro profesionální vojáky na nejméně 32 tisíc ve stejném termínu.