Rusko je ve věčné válce s demokratickým světem, a to bude i bez Putina, soudí Pavel

Autor: ,
  19:30
Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině. V diskusi s Pražany to při své dnes zahájené oficiální dvoudenní návštěvy hlavního města řekl prezident Petr Pavel. Ruská expanzivní strategie se podle něj nezmění ani v případě, že v čele státu bude někdo jiný než Vladimir Putin.

„Je to o tom, že skrze Ukrajinu Rusko vede válku s demokracií a demokratickým světem. Ta válka neskončí tím, že bude uzavřen mír na Ukrajině, protože Rusko ten konflikt povede jiným prostředky,“ řekl Pavel. Pokud by navíc Rusko na Ukrajině vyhrálo, bude to pro něj potvrzení a pokud by následně považovalo za výhodný konflikt s některou zemí či zeměmi NATO, tak ho uskuteční, míní prezident.

Ilustrační snímek
Lidé před ruskou ambasádou v Londýně vyjadřují nesouhlas s invazí na Ukrajině. (1. března 2022)
Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)
Na jednom z vozů řídí Putin dron v podobě spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelové. Německá civilní tajná služba loni označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou, strana pravidelně čelí kritice za šíření proruské propagandy. (16. února 2026)
5 fotografií

Ruská dlouhodobá strategie je podle Pavla založena na kontinuálním konfliktu se všemi demokratickými zeměmi, ve kterém se pouze mění druh a intenzita použitých nástrojů, mezi které můžou patřit konvenční ozbrojené střety, špionáž, kybernetické útoky či takzvané hybridní operace. Strategii expanze podle prezidenta Rusko uplatňuje už od carských dob. „A vnímají to tak do dneška, stačí jenom číst a poslouchat, co říkají,“ řekl.

Situace se podle něj nezmění ani v případě, že hlavou ruského režimu již nebude Vladimir Putin, protože ho nahradí někdo jemu podobný. „Vladimir Putin všechny klíčové funkce ve státě obsadil lidmi, kteří jsou mu loajální a svým způsobem zavázaní,“ řekl Pavel.

Takto nastavený režim je podle něj velmi nesnadné změnit, a to i s ohledem na to, že v Rusku existuje kompletně vyzbrojená vnitřní armáda (Národní garda Ruské federace či Rosgvardija) o síle téměř 400 tisíc lidí, jejíž funkcí je výhradně udržení režimu proti případnému vnitřnímu nepříteli.

Pavel se vyjádřil i k administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož podle svých slov není velkým obdivovatelem. „To ale neznamená, že bych zatratil celou Ameriku. V Americe je obrovské množství lidí, kteří se nedívají na svět jako Donald Trump,“ řekl.

Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

I řada zástupců republikánské strany podle něj chápe, že Spojené státy, Evropa a všechny demokracie světa jsou na jedné lodi a že jsou přirozenými partnery. „Stojí za to se všemi těmito lidmi dál mluvit,“ uvedl. Doplnil, že to se snažil dělat na bezpečnostní konferenci v Mnichově či na bilaterálních jednáních.

Transatlantické vztahy jsou pak podle prezidenta ovlivněny tím, že Spojené státy po druhé světové válce přijaly roli garanta bezpečnosti Evropy, která tak mohla investovat do jiných oblastí než do armády.

Trump podle něj říká, že není důvod, aby americký poplatník platil za bezpečnost Evropy, což je svým způsobem pravda. Jediná cesta pro Evropu je podle prezidenta být ekonomicky, politicky a vojensky dostatečně silná na to, aby se za svoji bezpečnost a způsob života postavila sama.

Vstoupit do diskuse (84 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Premiéra Andreje Babiše nepřekvapilo, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil poslancům vydat ho k trestnímu stíhání. Kauzu Čapí hnízdo znovu označil za politický proces. Řekl, že v tomto případě...

17. února 2026  20:25

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem...

17. února 2026  20:20

Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

Aktualizujeme
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Případným zrušením nákupu stíhaček F-35 by vznikla škoda 30 miliard korun, prohlásil premiér Andrej Babišš. Vláda tak v projektu pokračuje, i když ho ANO a SPD dřív chtěly zrušit. Babiš ale chce...

17. února 2026  20:17

Chtěl vydělat na kryptoměně přes neznámé lidi, přišel o více než osm milionů

Radovat by se ovšem neměli ani ti, kteří finance ukládají do digitální...

Muž z Rokycanska chtěl vydělat na kryptoměně, přišel o víc než osm milionů korun. Od loňského do letošního ledna postupně zastavil svůj dům a půjčoval si i peníze. Vše pak převáděl na kryptoměnu a...

17. února 2026  20:11

Provokuji, ale čtvrt miliardy pro velké podniky je jen marginálie, říká ministr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD) přichází na koaliční jednání ANO,...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) vysvětloval poslancům ze zemědělského výboru rozpočet ministerstva i nastavení letošních dotací. Podle kritiky ze strany opozice by se měl z dotací...

17. února 2026  20:07

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Amerika už vyhlíží Trumpova nástupce. Vanceovi roste důstojný soupeř

Premium
J. D. Vance na konferenci ve Washingtonu (11. března 2025)

Amerika spekuluje o možném nástupci Donalda Trumpa. Viceprezident J. D. Vance si sice v průzkumech udržuje vedení, ale dočkal se vážného konkurenta v postavě amerického šéfa diplomacie. Trump zatím...

17. února 2026

Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto neuhnulo dost, řidič osobáku zemřel

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Při nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/50 u Nesovic na Vyškovsku v úterý v podvečer zemřel člověk. Silnice je nyní uzavřená, hasiči budou stabilizovat částečně nakloněný kamion, řekl...

17. února 2026  19:57

Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek

Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.

Čína v posledních pěti letech zvýšila výrobu jaderných ponorek do té míry, že je nyní spouští na vodu rychleji než Spojené státy. Roste tak jaderná síla Pekingu, kterou kterou kromě ponorek tvoří...

17. února 2026  19:40

Rusko je ve věčné válce s demokratickým světem, a to bude i bez Putina, soudí Pavel

Ilustrační snímek

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině. V diskusi s Pražany to při své dnes zahájené oficiální dvoudenní návštěvy...

17. února 2026  19:30

„Dětem přinášejí víc zlého než dobrého.“ Pavel podpořil pro ně zákaz sociálních sítí

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Prezident Petr Pavel se spíše kloní k zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let, pro který se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš. Řekl to v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě...

17. února 2026  19:06

Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16....

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v...

17. února 2026  13:53,  aktualizováno  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.