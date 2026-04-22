Nezpochybňuje ale, že návrh předkládá vláda. Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu.
„Favorita nemám. I když se mi někteří snaží podsouvat, že nejsem nakloněn spolupráci, vnímám to naopak. Všem nastupujícím ministrům i premiérovi jsem řekl, že jsem připraven diskutovat o všem, kde je potřeba spolupodpis. A ocením, když se mnou budou jednat otevřeně a budou mě o svých záměrech informovat, abychom nemuseli případné rozpory řešit přes média,“ uvedl Pavel.
|
Prezident řekl, že před dvěma měsíci o tomto tématu jednal se Zůnou. „Tehdy mi slíbil, že mi předloží jména kandidátů, abych se na ně mohl podívat, získal přehled a mohl dát svůj komentář. Nezpochybňuji, že vláda návrh předkládá, a není na mně, abych říkal, koho má, nebo nemá vybrat. Zatím se tak nestalo, takže čekám, že dostojí svému slovu,“ dodal.
Pavel předpokládá, že armáda a ministerstvo navrhnou kvalitní kandidáty. Bude se pak chtít seznámit s preferencemi a sdělí jim svůj názor, ale nemá důvod si vybírat vlastního favorita, uvedl.
|
Náčelník Generálního štábu Armády ČR je nejvyšší vojenská funkce v zemi. Stojí v čele generálního štábu a odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. V současnosti je ve funkci od července 2022 armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky na návrh vlády.