Nový šéf armády? Pavel čeká na návrhy ministra Zůny a chce jednat otevřeně

  19:21
Favorita na nového velitele armády prezident Petr Pavel nemá. Očekává, že mu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před dvěma měsíci přislíbil, řekl Pavel novinářům při středeční návštěvě Pardubického kraje.
Prezident Petr Pavel při návštěvě gymnázia a střední grafické školy v Přelouči (22. dubna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nezpochybňuje ale, že návrh předkládá vláda. Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu.

„Favorita nemám. I když se mi někteří snaží podsouvat, že nejsem nakloněn spolupráci, vnímám to naopak. Všem nastupujícím ministrům i premiérovi jsem řekl, že jsem připraven diskutovat o všem, kde je potřeba spolupodpis. A ocením, když se mnou budou jednat otevřeně a budou mě o svých záměrech informovat, abychom nemuseli případné rozpory řešit přes média,“ uvedl Pavel.

Prezident řekl, že před dvěma měsíci o tomto tématu jednal se Zůnou. „Tehdy mi slíbil, že mi předloží jména kandidátů, abych se na ně mohl podívat, získal přehled a mohl dát svůj komentář. Nezpochybňuji, že vláda návrh předkládá, a není na mně, abych říkal, koho má, nebo nemá vybrat. Zatím se tak nestalo, takže čekám, že dostojí svému slovu,“ dodal.

Pavel předpokládá, že armáda a ministerstvo navrhnou kvalitní kandidáty. Bude se pak chtít seznámit s preferencemi a sdělí jim svůj názor, ale nemá důvod si vybírat vlastního favorita, uvedl.

Náčelník Generálního štábu Armády ČR je nejvyšší vojenská funkce v zemi. Stojí v čele generálního štábu a odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. V současnosti je ve funkci od července 2022 armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky na návrh vlády.

