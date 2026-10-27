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Pavel stvrdil policejní spolupráci se Slovenskem, ta počítá i s výměnou informací

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  14:43

Prezident Petr Pavel | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel v úterý podepsal ratifikační listinu ke smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskem o policejní spolupráci. Nyní listinu dostane ke spolupodpisu předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Slovensko listinu ratifikovalo letos v červnu. Upravuje například společný postup při předcházení trestným činům a některým přestupkům a při jejich odhalování.

Senát s dohodou souhlasil v květnu, Sněmovna pak v polovině října. Má nahradit několik existujících bilaterálních dohod.

Smlouva usnadní také spolupráci při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud se už neuskutečňuje na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit státní hranici a v pásmu do deseti kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí.

Sněmovna schválila policejní spolupráci se Slovenskem. Umožní zásahy za hranicemi

Dokument počítá kromě jiného s výměnou informací v různých oblastech, se spoluprací při pátrání po lidech či se společnými programy v plánování a provádění prevence kriminality. Umožní rovněž zřizování pracovišť v blízkosti státních hranic pracovníky zapojených institucí a také vytváření společných hlídek a pátracích skupin.

Dále smlouva upraví podmínky spolupráce při přeshraničních pátracích akcích, pronásledování podezřelých, při ochraně bezpečnosti lidí a majetku v železniční dopravě či při dočasném obnovení kontrol na společné hranici.

Strategická spolupráce a úsilí o mír. Česko a Slovensko spojí nové memorandum

Za Česko se budou na spolupráci podílet kromě jiných ministerstvo vnitra, policejní prezidium, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, některá krajská policejní ředitelství a celní úřady v Brně a v Ostravě.

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