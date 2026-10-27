Pavel stvrdil policejní spolupráci se Slovenskem, ta počítá i s výměnou informací

Senát s dohodou souhlasil v květnu, Sněmovna pak v polovině října. Má nahradit několik existujících bilaterálních dohod.
Smlouva usnadní také spolupráci při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud se už neuskutečňuje na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit státní hranici a v pásmu do deseti kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí.
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Sněmovna schválila policejní spolupráci se Slovenskem. Umožní zásahy za hranicemi
Dokument počítá kromě jiného s výměnou informací v různých oblastech, se spoluprací při pátrání po lidech či se společnými programy v plánování a provádění prevence kriminality. Umožní rovněž zřizování pracovišť v blízkosti státních hranic pracovníky zapojených institucí a také vytváření společných hlídek a pátracích skupin.
Dále smlouva upraví podmínky spolupráce při přeshraničních pátracích akcích, pronásledování podezřelých, při ochraně bezpečnosti lidí a majetku v železniční dopravě či při dočasném obnovení kontrol na společné hranici.
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Strategická spolupráce a úsilí o mír. Česko a Slovensko spojí nové memorandum
Za Česko se budou na spolupráci podílet kromě jiných ministerstvo vnitra, policejní prezidium, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, některá krajská policejní ředitelství a celní úřady v Brně a v Ostravě.