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„Pozitivní signál.“ Pavel ocenil, že chce Česko přispívat na zbraně pro Ukrajinu

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  16:42
Prezident Petr Pavel označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do iniciativy Seznamu prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu. Prezident to řekl na brífinku v Ankaře, kde se koná letošní summit NATO. V úterý před odletem do Ankary české zapojení do programu oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

Pavel řekl, že pokud vláda skutečně přispěje do mechanismu PURL, půjde o pozitivní signál. Připomněl, že spojenci usilují o rozšíření okruhu zemí, které se na pomoci Ukrajině finančně podílejí. „Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila. Pokud to tedy teď proběhne, tak to určitě je pozitivní signál,“ řekl prezident.

Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.

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Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi dosud není, Američané přitom podle zdrojů ČTK téměř na každém jednání zmiňují, aby spojenci v této iniciativě pokračovali.

Pavel v úterý po příletu vystoupil na akci Mnichovské bezpečnostní konference na okraj summitu NATO. Prezident se následně účastnil Fóra obranného průmyslu, kde se setkal například s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym.

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S ukrajinskou hlavou státu Pavel podle svých slov neměl příliš času na diskusi. Zelenskyj podle Pavla ocenil českou muniční iniciativu a její význam pro ukrajinskou obranu s tím, že by bylo třeba udržet její pokračování ve stejných objemech jako dosud. Ukrajinský prezident také zmínil další klíčové priority země, bránící se ruské agresi už od roku 2022.

„To je především protivzdušná obrana a jakákoli asistence pro získání více prostředků pro sestřelování balistických raket a dronů,“ řekl Pavel. Rusko v posledních dnech zintenzivnilo své vzdušné útoky na ukrajinská města, v první řadě na Kyjev.

Pavel navrhne obnovit schůzky ústavních činitelů

Večer Pavla čeká neformální večeře lídrů členských zemí aliance, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Večeře se má zúčastnit také český premiér Andrej Babiš, který vede českou delegaci na summitu.

Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš a Pavel by se mohli společně zúčastnit i středečního jednání hlav států a vlád 32 členských států. Babiš uvedl, že vystoupí na zasedání s pětiminutovým projevem. Podle informací ČTK by neměl být prostor i pro vystoupení Pavla.

Pavel odpoledne na brífinku také uvedl, že že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je nezbytná. Hlava státu uvedla, že několikaměsíčnímu sporu s vládou o podobu české účasti na summitu se dalo předejít. Současný formát podle Pavla odpovídá kompromisu, který kabinetu nabízel už před několika měsíci.

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
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