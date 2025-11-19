Pavel přivítá albánského prezidenta Begaje. Ten se má setkat i s Okamurou

Dvoudenní oficiální návštěva albánského prezidenta začíná soukromým setkáním prezidentským párů, následovat bude jednání delegací. Krátce po poledni je v plánu tisková konference hlav států. Co se týče Parlamentu, pracovní oběd pro albánskou hlavu státu uspořádá první místopředseda Senátu Jiří Drahoš (STAN). Sejít by se Begaj měl i s novým předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD).
Albánský prezident má u příležitosti návštěvy Prahy také promluvit na Univerzitě Karlově. Ve čtvrtek Begaj navštíví hasičskou stanici v pražských Holešovicích a setká se s hasiči, kteří letos v létě v Albánii zasahovali proti požárům.
Naposled Česko navštívil albánský prezident v prosince 2008, tehdy se Bamir Topi setkal s Václavem Klausem. Právě Klaus zavítal do Albánie v říjnu 2009. O deset let dříve byl v zemi také Václav Havel.