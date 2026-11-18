Prezident ocenil jejich úspěšnost a uvedl, že jsou vzory, které mohou ostatní studenty inspirovat a dodávat jim sebevědomí a odhodlání jít podobnou cestou.
„Obrázek, který jsem měl možnost si utvořit za čtyři roky ve funkci, nekoresponduje s častým zjednodušujícím pohledem na mladou generaci, protože je výrazně pozitivnější. Jsem hrdý na to, že máme takhle šikovnou a angažovanou mladou generaci. Někteří mladí propadají skepsi a obavám z budoucnosti, protože často neví, jak si s tou složitou situací, která kolem nich je, poradit. Proto vidím význam v tom, abychom ukazovali příklady, jako jste vy,“ řekl Pavel.
|
Dostupné bydlení i péče o duševní zdraví. Prezident přijal mladé politiky
Fořtíková řekla, že fond pomáhá propojovat studenty s lidmi, kteří je chtějí finančně i jinak podporovat. „Propojujeme lidi, kteří chtějí pomoct studentům na Oxford a Cambridge, s lidmi, kteří hledají financování,“ uvedla.
„Často se stává, že studenti zjistí, že si školu nemohou dovolit až poté, co jsou přijatí. Čeští studenti kvůli odchodu Velké Británie z EU totiž platí čtyřikrát větší školné než dřív a na rozdíl od studentů z Anglie nemají nárok na vládní studentskou půjčku. Bez podpory pro ně tak studium většinou není možné,“ dodala.
|
Lidé by si neměli idealizovat minulost, řekl Pavel. Přiznal, že chtěl jít na Letnou
Jen v prvním roce fungování fondu se podařilo získat finance pro šest studentů. „Také propojujeme studenty s dalšími nadačními fondy, takže takto jsme pomohli ještě více lidem,“ doplnila Fořtíková.
S Pavlem se ve středu setkal například i Jan Herzig, který se ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR věnuje výzkumu vývoje exoplanet. V roce 2023 spoluzaložil studentskou iniciativu Zvaž vědu!, která motivuje mladé lidi k zájmu o vědecké obory.