Pavel a kdo dál? Politologové míní, že bude obhajovat, hodnotí možné soupeře

„Myslím si, že už ho to, lidově řečeno, začalo bavit, začíná se v tom trošku nacházet a stejně už dělá nevyřčenou kampaň,“ řekl o prezidentovi Petru Pavlovi Jan Kubáček, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Jako nejpravděpodobnější variantu vidím, že obhajovat bude,“ uvedl také Pavel Šaradín, který působí především na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Pavel v polovině prosince v pořadu Zeptejte se prezidenta prohlásil: „Musím říci, že jsem nikdy neřekl jednoznačně, že nebudu kandidovat, že je mnoho věcí, které budou formovat moje rozhodnutí a je možná ještě předčasné o tom mluvit. Bude to samozřejmě nejenom zdravotní situace moje, mojí rodiny, která je důležitá pro to, abych takovouhle funkci vůbec mohl vykonávat, ale bude důležité, i jaká bude situace v naší zemi.“
„Může se stát, že do té doby se přihlásí někteří kandidáti, které bych třeba i sám rád volil a viděl ve funkci prezidenta, a pak nebudu cítit potřebu kandidovat znovu. Může být ale také situace opačná,“ nechal Pavel otázku své další kandidatury na Hrad otevřenou.
Souboj Pavla s Turkem?
Příští volba hlavy státu je za dva roky. I když se to může někomu zdát daleko, politolog Kubáček i v dění kolem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého Pavel odmítá akceptovat jako možného ministra, vidí jeden z prvků permanentní předvolební kampaně.
Dovede si představit, že když ho Pavel nejmenuje, může to skončit až tím, že s ním Turek půjde do volebního souboje. „Vůbec to není vyloučené, nepřekvapilo by mě to,“ řekl Kubáček.
|
Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna
Šaradín takovou možnost odmítá. „Nedokážu si to moc dobře představit, protože Turka provází docela velké reputační problémy, navíc je to vyhraněný kandidát jedné malinkaté politické strany,“ míní.
Oba politologové se ale shodují v tom, že není pravděpodobná varianta opakování souboje Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem, staronovým premiérem.
„Myslím si, že spíš ne, velmi by mě to překvapilo. Babiše premiérství baví a čas do prezidentské kampaně nesmírně rychle uteče. Přesně v mezičase zjistí, že má spoustu rozdělané práce. Spíš sázím na to, že si pozici premiéra bude užívat, protože to bere jako obrovskou satisfakci,“ uvedl Kubáček.
„U Andreje Babiše si nejsem jistý, protože bude v polovině vládnutí. Pokud už by kandidoval, tak si myslím, že se definitivně rozhodne těsně před těmi volbami,“ řekl iDNES.cz Šaradín.
ANO zatím volbu na Hrad neřeší, uvedl Havlíček
Dvojka nejsilnějšího vládního uskupení ANO, první místopředseda vlády a ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček napsal iDNES.cz, že se hnutí prezidentskou volbou ještě nezabývalo. „Zatím to neřešíme, prioritou byly volby do Poslanecké sněmovny,“ sdělil.
Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už v říjnových volbách do Sněmovny nekandidovala, v knize s názvem Nejsem z cukru ani ze železa napsala, že v poslední volbě prezidenta chtěl kandidovat exministr Miroslav Kalousek.
„V rámci strany se hlásil Mirek Kalousek, ale průzkumy mu nepředvídaly úspěch. Všichni jsme se na to dívali rozpačitě, ale jako zakladatele strany by ho mnozí chtěli podpořit. Já ale preferovala někoho s větším potenciálem,“ uvedla v knize Pekarová Adamová.
|
Kalousek chtěl být prezident, Feri shazoval lidi. Co Pekarová odkrývá v nové knize
Nevím, co bude zítra, řekl Kalousek
Kalousek v aktuálním vyjádření pro iDNES.cz bývalou šéfku strany korigoval. „Nikdy jsem se neucházel v TOP 09 o prezidentskou funkci, to je nesmysl. Zvažoval jsem, že bych kandidoval na podpisy jako občanský kandidát,“ uvedl. Kalousek TOP 09 spoluzakládal s Karlem Schwarzenbergem, stranu ale kvůli neshodám opustil.
A nezkusí to tedy Kalousek v příští volbě na Hrad? „Já nevím, co bude zítra,“ opáčil bývalý ministr financí.
Politolog Kubáček jeho kandidaturu nevylučuje. „Jemu by se líbil duel proti Andreji Babišovi. V momentě, kdy do toho Babiš nepůjde, nemá úplně ten stimul, proti komu vést svou v uvozovkách svatou válku. Bez Andreje Babiše mu vyschl rybník,“ míní Kubáček.
„Víme, jak dopadl Mirek Topolánek. Jde o velmi známou osobnost, politicky vyhraněnou, v určité části spektra populární, jeho názory jsou provokativní, ale je to opravdu úzké spektrum, které ho preferovalo. Spíš bych ho viděl, že se účastní nějakého nového politického projektu, ale v individuálních, vyhrocených volbách by neměl šanci,“ hodnotí Kalouskovy šance Šaradín. Expremiér Topolánek se neúspěšně ucházel o prezidentský post v roce 2018, v prvním kole získal 4,3 procenta.
Fialovi to bude rozmlouvat okolí Petra Pavla, míní Kubáček
Po nástupu nové vlády bývalý premiér Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz zmínil, že i jemu někteří lidé řekli, aby prezidentskou volbu zkusil. „Teď se na mě řada lidí obrací s tím, že bych měl o takové věci přemýšlet. Já o ní opravdu nepřemýšlím, uvidíme, co budoucnost přinese,“ uvedl k tomu Fiala.
|
Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi
Politolog Kubáček si myslí, že hlavně okolí prezidenta Petra Pavla by Fialovi takový nápad rozmlouvalo.
„Pokud jde o Petra Fialu, tak je to jako stranický kandidát, který odchází spolu s vládou, jež byla velmi málo populární. V případě kandidatury by uspěl u úzkého počtu obyvatel, kteří jsou pravicově naladění, kterým vyhovoval jeho styl vládnutí. Je to opravdu menšina, to znamená, že by šanci vůbec neměl,“ je přesvědčený Šaradín.