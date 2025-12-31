Pavel a kdo dál? Politologové míní, že bude obhajovat, hodnotí možné soupeře

Josef Kopecký
  15:53
Prezident Petr Pavel, který je za polovinou svého mandátu, zatím neřekl, zda bude post obhajovat. Podle politologů, které iDNES.cz oslovil, je to ale více než pravděpodobné. Zároveň hodnotí šance dalších politiků, kdyby šli do příštího boje o Hrad - Petra Fialy, Miroslava Kalouska či Filipa Turka.
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel podepisuje své fotografie, které byly v dobročinné aukci.
Prezident Petr Pavel si telefonuje se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem...
Prezident Petr Pavel při příchodu na Hrad (22. prosince 2025)
Prezident Petr Pavel při příchodu na Hrad (22. prosince 2025)
14 fotografií

„Myslím si, že už ho to, lidově řečeno, začalo bavit, začíná se v tom trošku nacházet a stejně už dělá nevyřčenou kampaň,“ řekl o prezidentovi Petru Pavlovi Jan Kubáček, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Jako nejpravděpodobnější variantu vidím, že obhajovat bude,“ uvedl také Pavel Šaradín, který působí především na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pavel v polovině prosince v pořadu Zeptejte se prezidenta prohlásil: „Musím říci, že jsem nikdy neřekl jednoznačně, že nebudu kandidovat, že je mnoho věcí, které budou formovat moje rozhodnutí a je možná ještě předčasné o tom mluvit. Bude to samozřejmě nejenom zdravotní situace moje, mojí rodiny, která je důležitá pro to, abych takovouhle funkci vůbec mohl vykonávat, ale bude důležité, i jaká bude situace v naší zemi.“

„Může se stát, že do té doby se přihlásí někteří kandidáti, které bych třeba i sám rád volil a viděl ve funkci prezidenta, a pak nebudu cítit potřebu kandidovat znovu. Může být ale také situace opačná,“ nechal Pavel otázku své další kandidatury na Hrad otevřenou.

Souboj Pavla s Turkem?

Příští volba hlavy státu je za dva roky. I když se to může někomu zdát daleko, politolog Kubáček i v dění kolem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého Pavel odmítá akceptovat jako možného ministra, vidí jeden z prvků permanentní předvolební kampaně.

Dovede si představit, že když ho Pavel nejmenuje, může to skončit až tím, že s ním Turek půjde do volebního souboje. „Vůbec to není vyloučené, nepřekvapilo by mě to,“ řekl Kubáček.

Turek prezidenta nepřesvědčil. Babiš chce s Pavlem řešit jeho osud 7. ledna

Šaradín takovou možnost odmítá. „Nedokážu si to moc dobře představit, protože Turka provází docela velké reputační problémy, navíc je to vyhraněný kandidát jedné malinkaté politické strany,“ míní.

Oba politologové se ale shodují v tom, že není pravděpodobná varianta opakování souboje Petra Pavla s šéfem ANO Andrejem Babišem, staronovým premiérem.

„Myslím si, že spíš ne, velmi by mě to překvapilo. Babiše premiérství baví a čas do prezidentské kampaně nesmírně rychle uteče. Přesně v mezičase zjistí, že má spoustu rozdělané práce. Spíš sázím na to, že si pozici premiéra bude užívat, protože to bere jako obrovskou satisfakci,“ uvedl Kubáček.

„U Andreje Babiše si nejsem jistý, protože bude v polovině vládnutí. Pokud už by kandidoval, tak si myslím, že se definitivně rozhodne těsně před těmi volbami,“ řekl iDNES.cz Šaradín.

ANO zatím volbu na Hrad neřeší, uvedl Havlíček

Dvojka nejsilnějšího vládního uskupení ANO, první místopředseda vlády a ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček napsal iDNES.cz, že se hnutí prezidentskou volbou ještě nezabývalo. „Zatím to neřešíme, prioritou byly volby do Poslanecké sněmovny,“ sdělil.

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už v říjnových volbách do Sněmovny nekandidovala, v knize s názvem Nejsem z cukru ani ze železa napsala, že v poslední volbě prezidenta chtěl kandidovat exministr Miroslav Kalousek.

„V rámci strany se hlásil Mirek Kalousek, ale průzkumy mu nepředvídaly úspěch. Všichni jsme se na to dívali rozpačitě, ale jako zakladatele strany by ho mnozí chtěli podpořit. Já ale preferovala někoho s větším potenciálem,“ uvedla v knize Pekarová Adamová.

Kalousek chtěl být prezident, Feri shazoval lidi. Co Pekarová odkrývá v nové knize

Nevím, co bude zítra, řekl Kalousek

Kalousek v aktuálním vyjádření pro iDNES.cz bývalou šéfku strany korigoval. „Nikdy jsem se neucházel v TOP 09 o prezidentskou funkci, to je nesmysl. Zvažoval jsem, že bych kandidoval na podpisy jako občanský kandidát,“ uvedl. Kalousek TOP 09 spoluzakládal s Karlem Schwarzenbergem, stranu ale kvůli neshodám opustil.

A nezkusí to tedy Kalousek v příští volbě na Hrad? „Já nevím, co bude zítra,“ opáčil bývalý ministr financí.

Politolog Kubáček jeho kandidaturu nevylučuje. „Jemu by se líbil duel proti Andreji Babišovi. V momentě, kdy do toho Babiš nepůjde, nemá úplně ten stimul, proti komu vést svou v uvozovkách svatou válku. Bez Andreje Babiše mu vyschl rybník,“ míní Kubáček.

„Víme, jak dopadl Mirek Topolánek. Jde o velmi známou osobnost, politicky vyhraněnou, v určité části spektra populární, jeho názory jsou provokativní, ale je to opravdu úzké spektrum, které ho preferovalo. Spíš bych ho viděl, že se účastní nějakého nového politického projektu, ale v individuálních, vyhrocených volbách by neměl šanci,“ hodnotí Kalouskovy šance Šaradín. Expremiér Topolánek se neúspěšně ucházel o prezidentský post v roce 2018, v prvním kole získal 4,3 procenta.

Fialovi to bude rozmlouvat okolí Petra Pavla, míní Kubáček

Po nástupu nové vlády bývalý premiér Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz zmínil, že i jemu někteří lidé řekli, aby prezidentskou volbu zkusil. „Teď se na mě řada lidí obrací s tím, že bych měl o takové věci přemýšlet. Já o ní opravdu nepřemýšlím, uvidíme, co budoucnost přinese,“ uvedl k tomu Fiala.

Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi

Politolog Kubáček si myslí, že hlavně okolí prezidenta Petra Pavla by Fialovi takový nápad rozmlouvalo.

„Pokud jde o Petra Fialu, tak je to jako stranický kandidát, který odchází spolu s vládou, jež byla velmi málo populární. V případě kandidatury by uspěl u úzkého počtu obyvatel, kteří jsou pravicově naladění, kterým vyhovoval jeho styl vládnutí. Je to opravdu menšina, to znamená, že by šanci vůbec neměl,“ je přesvědčený Šaradín.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Stovky lidí stály frontu u Národního muzea, končí unikátní výstava

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...

Unikátní výstava 100 pokladů, 100 příběhů v pražském Národním muzeu v poslední den letošního roku končí. Před budovou se od rána tvořila fronta těch, kteří se na expozici ještě chtějí na poslední...

31. prosince 2025  14:09,  aktualizováno  15:56

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto ma dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

31. prosince 2025  15:56

Pavel a kdo dál? Politologové míní, že bude obhajovat, hodnotí možné soupeře

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel, který je za polovinou svého mandátu, zatím neřekl, zda bude post obhajovat. Podle politologů, které iDNES.cz oslovil, je to ale více než pravděpodobné. „Myslím si, že už ho to,...

31. prosince 2025  15:53

Američané v Karibiku stíhají vzpurný tanker, posádka namalovala ruskou vlajku

Ropný tanker nedaleko venezuelského přístavu Puerto Cabello (29. prosince 2025)

Pozoruhodný trik předvedla posádka ropného tankeru Bella 1, který se v Karibiku už téměř dva týdny pokouší uniknout Pobřežní stráži Spojených států. Tento týden na bok stárnoucí lodi nedbale...

31. prosince 2025  15:49

Česko oslaví nový rok. Policie nasadí tisíce lidí, záchranáři zasahovali u prvních úrazů

Aktualizujeme
Záchranáři na Staroměstském náměstí se intenzivně připravují na nadcházející...

Česko se chystá na příchod nového roku 2026. Na pořádek ve městech budou dohlížet tisíce policistů. Zaměří se mimo jiné na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky, který platí v řadě...

31. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  15:22

Zrušení služebního zákona je diletantský hazard, kritizují vládu odbory

Poslanec ANO Radek Vondráček

Návrhy vládních poslanců k nahrazení služebního zákona novou normou, která by usnadnila propouštění úředníků, čelí kritice odborů. Ty návrhy označily za diletantský hazard. Žádají vládu, aby předlohu...

31. prosince 2025  15:18

Zadrželi jsme loď, která úmyslně poškodila podmořské kabely, hlásí Finsko

Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, již podezírají z úmyslného...

Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, kterou podezírají z úmyslného poškození podmořského kabelu, uvedl finský prezident Alexander Stubb. Podle policie byl poškozen spoj telekomunikační...

31. prosince 2025  12:37,  aktualizováno  14:51

Film Bardotky

Hynek Čermák, Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Dagmar Havlová ve filmu Bardotky

Tři výrazné ženské osobnosti, které spojuje šarm, životní nadhled a odvaha zkoušet nové věci. Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a světová supermodelka Pavlína Pořízková se potkávají před kamerou...

31. prosince 2025  14:45

Věříme ve vítězství, přivítal Putin nový rok. Si řečnil o sjednocení s Tchaj-wanem

Číňané sledují novoroční projev Si Ťin-pchinga. (31. prosince 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Čínský prezident Si Ťin-pching ve své zdravici prohlásil, že...

31. prosince 2025  14:36,  aktualizováno  14:40

Na většině území Čech sněží, nadílka komplikuje dopravu

Na většině území Čech už sněží a přechodně i intenzivně (na radaru světle...

Na většině území Čech sněží, místy i intenzivně. Naplňuje se tak předpověď meteorologů. Zesiluje vítr a lokálně se tvoří sněhové jazyky, na horách pak závěje. Sněhová nadílka začíná komplikovat...

31. prosince 2025  10:06,  aktualizováno  14:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hledaly ho drony i lodě. Český senior zmizel v Albánii, o případ se zajímá i Pavel

Nezvěstný Čech Pavel Pospíšil

Rodina, policie a kamarádi už přes tři měsíce pátrají po českém seniorovi Pavlovi Pospíšilovi, který záhadně zmizel na dovolené v Albánii. Muže hledali policisté, drony, lodě i desítky dobrovolníků,...

31. prosince 2025  14:16

Svět vstupuje do roku 2026. Ohňostroje rozzářily Auckland i Sydney

Přímý přenos
Chorvatští otužilci si připíjejí na břehu jezera Bajer. (31. prosince 2025)

Svět slaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítali obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojil i Nový...

31. prosince 2025  7:13,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.