Oddlužení za tři roky, jednodušší proces pěstounství. Pavel podepsal novely

Zastánci zkrácení doby oddlužení tvrdí, že předlužení lidé díky novele získají šanci rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Podle kritiků změna neúměrně zhorší pozici věřitelů.

Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Změny insolvenčního zákona vychází z evropské směrnice, která ale požaduje tříleté oddlužení jen pro podnikatele. Kabinet se v programu zavázal k tomu, že se bude vztahovat i na spotřebitele.

Zkrácení doby oddlužení výrazně změkčí podmínky osobních bankrotů a podle České asociace věřitelů sníží návratnost pohledávek, uvedla její ředitelka Petra Kolářová. Návratnost pohledávek by mohla podle propočtů odpůrců změny klesnout na pět až deset procent. Postihne to věřitele, mezi něž patří třeba pronajímatelé bytů, matky samoživitelky nebo společenství vlastníků bytových jednotek.

Exekutorská komora tvrdí, že změna spolu s úpravou regulace srážek ze mzdy podle ní tento stav ještě více prohloubí. „Věřitelé během oddlužení obdrží násobně méně než doposud. Na to v konečném důsledku doplatí platící zákazníci věřitelů, ale i daňoví poplatníci,“ uvedla komora.

Současné možnosti oddlužení Nyní jsou možnosti oddlužení prakticky dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim. Novela zavádí tříletý proces oddlužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů už nebude podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů, případy se budou posuzovat individuálně.

Lepší transparentnost procesu

Novelu naopak uvítali vedoucí programu Dluhové poradenství v organizaci Člověk v tísni Daniel Hůle a zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Podle Hůleho novela zlepší transparentnost procesu oddlužení.

Zalitoval, že se součástí novely nestala úprava, která měla motivovat dlužníky jít do oddlužení s co nejvyšším legálním příjmem. Hůle také upozornil, že nová pravidla se budou vztahovat jen na nově schválená oddlužení.

Tři roky bude podle vládní novely trvat první oddlužení konkrétního dlužníka. Do stejného procesu by pak nesměl vstoupit ve lhůtě 12 let místo nynějších deseti let. Tříletým oddlužením by však dlužník mohl projít pouze jednou za zhruba 24 let. Pokud by se v době 20 let po osvobození od placení zbývajících pohledávek opět dostal do úpadku a pokusil se do oddlužení vstoupit znovu, musel by plnit splátkový kalendář pět let.

Více pěstounů, větší příspěvky

Klokánky a azylové domy Pravidla se měla podle vládního návrhu upravit i pro klokánky a podobné dětské azylové domy tak, že nejmenší děti by v nich mohly pobývat nejvýš měsíc. Rychleji by se tak měla řešit situace v jejich vlastní rodině, nebo by se pro ně měli najít pěstouni. Sněmovna dobu pobytu prodloužila v novele tak, že zpravidla nemá přesáhnout dva měsíce. Výjimka z ohraničené doby pobytu zůstane pro případy sourozeneckých skupin. Novela předpokládá po sněmovních úpravách také zákaz umisťování předškolních dětí do ústavních zařízení od roku 2028.

Další prezidentem podepsaná předloha zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a upravuje podmínky pro organizace, které jim pomáhají. Souvisí s blížícím se rušením kojeneckých ústavů pro nejmenší děti.

Takzvané doprovázející organizace budou dostávat od ledna vyšší státní příspěvky. V případě podpory dlouhodobých pěstounů vzrostou podle novely z nynějších 59 400 korun na rok na 66 000 korun, v případě přechodných pěstounů na 72 000 korun. O 18 000 Kč vyšší bude příspěvek v případě, že dlouhodobý nebo přechodný pěstoun pečuje o tři a více dětí nebo alespoň o jedno dítě s těžším zdravotním postižením.

Kojenecké ústavy fungují jako zdravotnická zařízení. Nejmenších dětí v nich v posledních letech ubývalo, naopak přibývalo předškolních a školních dětí. Zařízení tak přestala plnit svůj původní účel, stojí v podkladech k novele. Ústavy se budou moci přeměnit a dál poskytovat zdravotní péči. O nejmenší děti by se měli postarat pěstouni.

Sankce za nezaevidování léků

Za nezavedení léků do evidence bude lékárnám hrozit až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Sankce zpřísní další Pavlem podepsaná vládní novela. Opatření by mělo podle zdůvodnění ztížit zakázaný vývoz léků do zahraničí, za který mohou úřady uložit pokutu rovněž až 20 milionů korun. Novela nabude účinnosti 15. dnem po zveřejnění ve sbírce.

Nynější desetinásobný rozdíl horní výše pokut u obou přestupků takzvaní reexportéři léků využívají, vyplývá z důvodové zprávy. Dosavadní výše sankce nemá dostatečný preventivní ani výchovný efekt, neboť v některých případech představuje pouze zlomek ceny „ztracených“ léčivých přípravků, stojí ve zdůvodnění zpřísnění sankce.

Systematické úmyslné nezavádění léků do evidence lékárny a jejich vyvedení z oficiálního distribučního řetězce je podle důvodové zprávy trendem poslední doby, byť počet případů není významný.

„K zjištění tohoto trendu sice dochází jen v desítkách lékáren ročně, nicméně jedna taková lékárna je schopna za relativně krátké období ‚ztratit‘ i několik desítek tisíc balení registrovaných léčivých přípravků v ceně desítek milionů korun, v součtu takto mizí statisíce balení registrovaných léčivých přípravků ročně,“ píše se ve zdůvodnění.

Vládní novela také přizpůsobí český právní řád evropskému nařízení, které v reakci na epidemii covidu-19 posiluje roli Evropské agentury pro léčivé přípravky v připravenosti na krize ohledně léků a zdravotnických prostředků.

Nařízení předpokládá mimo jiné vznik unijního systému sledování nedostatku léků a zdravotnických prostředků. „Navrhovaná právní úprava především umožní České republice plnit povinnosti jí uložené přímo použitelným nařízením,“ uvádí důvodová zpráva.

Předloha také upravuje podmínky pro funkci kvalifikované osoby zařízení transfuzní stanice a povinnosti při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků ohledně započítávání dopravného nebo zpřesňuje klinické zkoušky.