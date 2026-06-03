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Pavel k soudu o SPD: Podněcování nenávisti do slušné společnosti nepatří

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  15:52
Podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve společnosti místo, řekl prezident Petr Pavel k zatím nepravomocnému trestu pro hnutí SPD. Soud ve středu koaliční straně vyměřil trest tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. SPD podle soudu spáchala trestný čin podněcování k nenávisti.
Prezident Petr Pavel přijíždí na summit Bukurešťské devítky. (13. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijíždí na summit Bukurešťské devítky. (13. května 2026) | foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Petr Pavel na pietním aktu před Malou pevností v Terezíně (17. května 2026)
Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Obvodní soud pro Prahu 1 se začal zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle...
Obvodní soud pro Prahu 1 se začal zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle...
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Hnutí vinu ve věci odmítá, uvádí, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Prezident se k rozsudku vyjádřil na tiskové konferenci v závěru své návštěvy Zlínského kraje.

„Myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv,“ uvedl prezident. Rozhodnutí soudu je podle něj třeba respektovat a všichni by si z něj měli vzít ponaučení, že „tudy cesta nevede“.

Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje

Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024, plakáty vzdubily kontroverze. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

3. června 2026

Soudy

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