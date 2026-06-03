Hnutí vinu ve věci odmítá, uvádí, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Prezident se k rozsudku vyjádřil na tiskové konferenci v závěru své návštěvy Zlínského kraje.
„Myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv,“ uvedl prezident. Rozhodnutí soudu je podle něj třeba respektovat a všichni by si z něj měli vzít ponaučení, že „tudy cesta nevede“.
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Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024, plakáty vzdubily kontroverze. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
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3. června 2026