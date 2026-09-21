Rumunský prezident dorazí do Česka na státní návštěvu. Poprvé za 17 let

Rumunský prezident přijede na Pražský hrad v 10:30. Po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací obou zemí. Následně prezidenti vystoupí na společné tiskové konferenci.
|
Pavel se v Bukurešti setkal s nevládnoucí královnou Margaretou. Zasadili lípu
Pavel navštívil Rumunsko letos v květnu, kdy se v Bukurešti zúčastnil summitu takzvaného Bukurešťského formátu (B9), který sdružuje země východního křídla Severoatlantické aliance (NATO).
Jednání se tehdy zaměřilo na přípravu červencového summitu NATO v Ankaře, bezpečnost euroatlantického prostoru a další posilování obranné spolupráce spojenců. Rumunsko patří spolu s Českem mezi členy NATO a Evropské unie.
Návštěvy rumunských prezidentů v Česku nebyly v posledních desetiletích časté. V březnu 1997 přijel na oficiální návštěvu Prahy tehdejší prezident Emil Constantinescu. Jeho nástupce Ion Iliescu navštívil Česko v dubnu 2004 při příležitosti otevření Rumunského kulturního institutu v Praze.
Naposledy přijel rumunský prezident na státní návštěvu Česka v červenci 2009. Tehdejší prezident Traian Basescu navštívil Prahu na pozvání prezidenta Václava Klause.