Pavel už má připravenou kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

Autor: ,
  14:15aktualizováno  14:41
Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že ji nebude potřeba. Řekl to v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády.
Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026) | foto: ČTK

Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, trvá na své účasti. Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace.

Prezident již v minulosti zmínil, že pokud by takto vláda rozhodla, mohl by kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podat. „Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D, takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít,“ řekl v úterním rozhovoru pro Blesk.

Podle Pavla je celá situace pro veřejnost obtížně srozumitelná, lidem se zajídá a je potřeba ji ukončit. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností.

Babiš prezidentovu účast odmítá

„Máme tady několik ústavních institucí, které jsou definovány Ústavou, jsou definovány jejich pravomoce a není možné, aby kterákoliv z nich na sebe brala roli nadřízeného stupně těm ostatním. Jinými slovy: prezident nemůže být rukojmím vlády, vláda nemůže prezidentovi určovat, co smí, nebo nesmí,“ uvedl.

Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. V minulosti Macinka označil Pavla opakovaně za opozičního politika, který se chová protiústavně.

Kompetenční žaloba prezidenta? Je to hloupost a ostuda, řekla Schillerová

V nedělním pořadu Poledne s Moravcem řekl Macinka, že Babišovi navrhne, aby vláda o delegaci rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Pavel ale očekává, že rozhodnutí padne 8. června.

„Já vycházím z toho, co Babiš oznámil veřejně – a sice že osmého zasedne vláda a řekne, jak se staví k nejenom mandátu, ale i ke složení delegace na summit aliance v Ankaře,“ řekl prezident s tím, že po vlastní ose případně do Turecka jet nechce. Považoval by to za „necivilizované“ rozhodnutí.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

8. května 2026
Pavel už má připravenou kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

