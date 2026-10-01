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Pavel zavzpomínal na Havla. Vyzdvihl odvahu přicházet s neotřelými nápady

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  15:22
Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně...

Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně Triangle v rámci dvoudenní návštěvy severozápadu Čech. (16. září 2026) | foto: ČTK

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....
Václav Havel v radiofóru (2002)
Prezident Václav Havel (1994)
Václav Havel na tiskové konferenci. (1993)
26 fotografií
Prezident Petr Pavel ocenil stopu, kterou jeho předchůdce Václav Havel zanechal na Pražském hradě. Inspirativní je v této souvislosti podle něj Havlova odvaha přicházet s novými, často neotřelými nápady. Pavel to řekl v Jízdárně Pražského hradu při prohlídce výstav Design pro Václava Havla a High Craft nadcházejícího 28. ročníku festivalu Designblok.

Výstava, kterou veřejnost bude mít možnost vidět od 7. října do 17. ledna příštího roku, obsahuje práce designérů pro Havla i současných tvůrců. Z Havlovy éry jde zejména o artefakty Bořka Šípka, včetně pracovny Václava Havla ze začátku 90. let zapůjčené ze soukromé sbírky. Součástí expozice bude také nový řečnický pult pro prezidenta Pavla.

Pavel řekl, že má obdiv k odvaze „přijít s něčím novým, co v danou chvíli možná vypadá téměř jako rouhání“. Bez takové odvahy by Pražskému hradu podle něho chyběly také realizace architekta Josipa Plečnika, které vznikly za první československé republiky na objednávku Tomáše Garrigua Masaryka.

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„Tehdy taky možná se našli lidé, kteří řekli, že to je strašná moderna, která na Hrad rozhodně nepatří. Podobně jsme slyšeli debaty ohledně Kaplického knihovny, teď budovy nové (Vltavské) filharmonie. Byl bych moc rád, kdybychom měli občas odvahu přijít s něčím, co vypadá na první pohled šíleně. Protože se to časem může stát výrazem obdivu a nakonec to může i přitahovat pozornost k České republice jako k zemi, která si takové symboly může dovolit,“ uvedl Pavel.

Na Havlovi si také cení toho, že pomohl vrátit obsah hodnotám svobody a odpovědnosti. „Myslím, že stojí za to, abychom se v rámci jeho jubilea všichni zamysleli, co s tou svobodou a odpovědností uděláme dnes a co s ní uděláme do budoucna,“ prohlásil prezident.

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Pavel s manželkou Evou se dnes při prohlídce výstavy zastavili u některých z více než 30 vystavujících současných designérů. Mezi exponáty je i nový prezidentský řečnický pult, který navrhl Jan Plecháč. Pavel by ho měl začít užívat později.

Plecháč řekl, že navrhl celkem tři pulty, tři originály. „Když přijíždějí různí státníci, samozřejmě taky potřebují pult vedle pana prezidenta. Nebo třeba pan kancléř 28. října,“ uvedl. Snažil se o čistý kubický tvar, aby se hodil do všech prostor na Hradě, v nichž se bude používat. Využil tvar vrstevnic pražského kopce Opyš, na němž stojí hradní komplex. „Do prezidentského pultu, který je jen jedním z těch tří, jsem vtisknul emblém lva jako symbolu české státnosti. Další dva pulty jsou čisté, bez lva,“ dodal autor.

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Na části výstavy věnované Havlově osobnosti jsou vedle Šípkových realizací vidět uniformy a strážní budka Hradní stráže od Theodora Pištěka anebo plastika Okřídlená levhartice od Michala Gabriela. „Výstava mapuje Havla jako zadavatele od roku 1990 do roku 2002,“ uvedla ředitelka Designbloku Jana Zielinski. Expozice obsahuje i fotografie nebo ručně psaný dopis Václavu Havlovi od britské královny Alžběty II.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu je součástí programu festivalu Havel Alive! na Hradě k nedožitým Havlovým 90. narozeninám. Program multižánrového festivalu potrvá do ledna příštího roku.

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