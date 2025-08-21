„Kreml stále sní o impériu.“ Politici na výročí srpna 1968 připomněli Putinovu invazi

Autor: ,
  12:48aktualizováno  13:08
Prezident Petr Pavel varoval při čtvrteční vzpomínkové akci na okupaci bývalého Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968 před zkreslenými pohledy na historické i novější události. Premiér Petr Fiala v projevu před budovou Českého rozhlasu v Praze řekl, že budoucnost Česka závisí na hodnotách, podobě státu a na jeho směřování.

Akce se zúčastnil i předseda Senátu Miloš Vystrčil, ten uvedl, že rok 1968 má být poučením, že se do vedení státu nemají dostat lidé, kteří jsou kvůli ziskům a moci ochotni prodat vlast a národ.

Připomínání historických událostí slouží podle Pavla k uctění památky lidí, kteří se zasloužili o svobodu, i k poučení. To musí podle něj vycházet z co nejvíce objektivního popisu historie a přístupu k ní, protože mohou být i popisy účelové. Zmínil například to, že podle sovětského výkladu začala druhá světová válka až jeho napadením nacistickým Německem v roce 1941 a události roku 1968 v bývalém Československu byly internacionální pomocí proti kontrarevoluci.

Petr Pavel na pietním aktu k výročí okupace v srpnu 1968. (21.8.2025)
Prezident Petr Pavel při pietním aktu k výročí okupace v srpnu 1968. (21.8.2025)
Pietní akt k výročí okupace v srpnu 1968. (21.srpna.2025)
Petr Fiala na pietním aktu k výročí okupace v srpnu 1968. (21.srpna.2025)
18 fotografií

„Stejně tak dnes Rusko říká, že nevede agresivní válku, která má podrobit suverénní zemi, ale že vede pouze speciální operaci na ochranu Rusů a ruských zájmů, ať už jsou kdekoli,“ připomenul Pavel zjevně v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Elektrikáři si stavěli vily, hájil Sterzik sovětskou okupaci. Nic prý nebagatelizuje

„Mnozí lidé mají opravdu hodně pokroucený pohled na svět,“ konstatoval prezident. Výkladu dávnější historie i nedávných událostí je proto podle Pavla potřeba věnovat pozornost. „Aby nedocházelo ke zkreslování, abychom se drželi faktů, abychom se drželi hodnot, které provázejí lidstvo od nepaměti, abychom byli schopni rozlišovat to, co je správné, a to, co je zlo,“ dodal.

„Srpen 1968 byl časem všeobecného odporu, chvílí, kdy bylo snadné rozlišovat mezi dobrem a zlem. A byl to jeden z nejsilnějších okamžiků našich dějin,“ řekl Fiala.

Po potlačení demokratizačního procesu následovala podle premiéra dlouhá, dusivá a smutná normalizace. „Doba po lidech vyžadovala přizpůsobení, účast na režimních rituálech. Lidé se naučili jiné věci říkat, jiné si myslet,“ poznamenal.

Málo známá kapitola okupace 1968. Češi se pokoušeli o odboj, jednoho vojáka zabili

„Naše budoucnost přímo závisí na tom, jaké hodnoty budeme ctít v každodenním životě, na tom, jaký stát chceme, kam chceme patřit a co si necháme a co si nenecháme líbit,“ pokračoval ministerský předseda. Každý má podle něho možnost rozhodnout se, zda chce stát na straně svobody a lidské důstojnosti. Na těchto rozhodnutích závisí to, zda Česko dokáže udržet svrchovanost, nezávislost a svobodu, dodal.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 na síti X připomněla, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dorazil na aljašský summit v mikině s nápisem SSSR. „Je to výstraha: Kreml stále sní o impériu, které v srpnu 1968 rozdrtilo naši touhu po svobodě a dnes vraždí na Ukrajině,“ dodala.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dorazil do Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)

Vystrčil označil rok 1968 rokem hrdinského vzepětí českého národa i rokem zrady s ohledem na autory takzvaného zvacího dopisu, na jehož základě armády dalších socialistických zemí v čele se Sovětským svazem podnikly do tehdejšího Československa invazi. Je také počátkem pokračující poroby a ponížení, vystřízlivění a okupace sovětskou armádou a měl by proto být i rokem poučení pro současnost, poznamenal předseda Senátu.

„Nesmíme připustit, aby v té nejvyšší státní moci byli lidé, kteří jsou ochotni prodat svůj národ za své zájmy, svoji ideologii, za svoji větší moc,“ prohlásil Vystrčil. Stát by měli vést lidé, kteří budou mít vlast výše než vlastní zájmy a touhu po moci, uvedl předseda Senátu, za což sklidil jako jediný z řečníků potlesk během projevu.

„Komunismus v jakékoli podobě, diktátorství v jakékoli podobě vede ke zmaru, k porobě, k ponížení, k neprosperitě, k obětem. To nesmíme připustit,“ uvedl Vystrčil.

Češi podle něj v roce 1968 prokázali, že jsou dobrý a silný národ, když se postavili beze zbraní okupantům. Pokud se ani nyní nevzdají a budou nadále prosazovat hodnoty, za které se jejich předchůdci zasazovali, zůstane pravda pravdou, svoboda svobodou, zlo zlem, dobro dobrem a Česko Českem, dodal Vystrčil.

Pietnímu aktu přihlíželo i několik set lidí. Někteří měli cedule, například s nápisem „Dejte (ukrajinskému prezidentovi Volodymyru) Zelenskému letadla, rakety a všechno co potřebuje, děkuji“. Někteří lidé měli i vlajky, kromě české a ukrajinské se objevila i vlajka Severoatlantické aliance (NATO).

Vstoupit do diskuse (52 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Lavrov varuje Evropu před „intervencí“ na Ukrajině, viní ji z podkopávání summitu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil evropské spojence Ukrajiny ze snahy podkopat údajný pokrok dosažený na americko-ruském summitu na Aljašce, kde v pátek Trump s Putinem hovořili o...

21. srpna 2025  13:42

KOMENTÁŘ: F35, nebo jídlo pro děti? Jaké jsou priority? ptá se Okamura

Média a Brusel slaví dohodu s USA – 15procentní cla jsou prý výhra. Ano, je to výhra, ale pro USA, protože o cla přece ani na vteřinu nešlo, ale šlo o to, jak donutit Evropany, aby přispěli do...

21. srpna 2025  13:36

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Loni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově zabít...

21. srpna 2025  13:36

Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová

Česko bude ochotno poslat vojáky na Ukrajinu v rámci mírových jednotek, zatím ale takový požadavek na stole není, řekla ministryně obrany Jana Černochová v reakci na slova prezidenta Petra Pavla,...

21. srpna 2025  13:27

Zemědělci odmítají změny rozpočtu EU, eurokomisaři předali své návrhy

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz na společnou zemědělskou evropskou...

21. srpna 2025  13:17

Kvůli otravě houbami leží senior v nemocnici, snědl muchomůrku zelenou

Nemocnice Agel ve Valašské Meziříčí na Vsetínsku přijala v posledních dnech tři pacienty s podezřením na otravu z hub. U jednaosmdesátiletého muže se otrava prokázala, snědl muchomůrku zelenou,...

21. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  13:08

„Kreml stále sní o impériu.“ Politici na výročí srpna 1968 připomněli Putinovu invazi

Prezident Petr Pavel varoval při čtvrteční vzpomínkové akci na okupaci bývalého Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968 před zkreslenými pohledy na historické i novější události....

21. srpna 2025  12:48,  aktualizováno  13:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  12:58

Falešný policista a bankéř napálili pracovnici muzea, poslala jim miliony

Policie vyšetřuje případ podvodu, kdy fiktivní policista a pracovník ČNB vymámili z účtů Muzea Mladoboleslavska téměř 11 milionů korun. Podvodníci přesvědčili zaměstnankyni, že bankovní účty muzea...

21. srpna 2025  12:57

Rakušan svolal schůzku, společně s Fialou a Hřibem chce odmítnout vládu s ANO

Předseda Starostů a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedy ODS a Pirátů Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem deklarovat,...

21. srpna 2025  12:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obětí požáru domu v Havířově byla žena, dočasně neobyvatelný je nyní celý vchod

Obětí středeční požáru bytového domu v centru Havířova byla žena. Informovali o tom nyní policisté, jejichž technici se pustili do ohledávání místa a zjišťování příčiny požáru. Obyvatelům domu...

21. srpna 2025  12:55

Italové zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na výbuchu Nord Streamu

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...

21. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.