Pavel přivítal na Hradě maďarského prezidenta, proberou energetiku i V4

Po soukromé schůzce prezidentských párů je v plánu jednání delegací, následně se prezidenti vyjádří pro média.
Baka byl zvolen maďarským prezidentem letos v srpnu. Podle české prezidentské kanceláře je návštěva Česka jeho první oficiální bilaterální zahraniční cestou od nástupu do funkce. S Pavlem se setkal minulý týden na prezidentském summitu V4 na Slovensku.
|
Voliči chtěli změnu, řekl Pavel. V Maďarsku podle něj zvítězila demokracie
Po schůzce s Pavlem se dnes maďarský prezident v Praze setká s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfem Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). Ve středu ho přijme premiér Andrej Babiš (ANO).
Návštěva maďarské hlavy státu navazuje mimo jiné na společné zasedání české a maďarské vlády, které se v Praze konalo na konci října. Maďarský premiér Péter Magyar tehdy po společném jednání hovořil například o spolupráci v oblasti vysokorychlostních tratí. Česko a Maďarsko podle něj budou na jejich budování usilovat o peníze při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie.