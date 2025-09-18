Do oběda se měl vrátit. Český senior záhadně zmizel v albánském letovisku

Čech Pavel Pospíšil vyrazil se svou manželkou na dovolenou do albánského turistického letoviska ve městě Drač u Jaderského moře. V pátek oznámil ženě, že se vydá na krátkou procházku a do oběda se vrátí, avšak se už neukázal. Případ řeší ministerstvo zahraničí, zatímco kamarádi pohřešovaného se na místo vydali a pátrají po seniorovi na vlastní pěst.
Jeho známá Barbara Roberts Chybová redakci iDNES.cz řekla, že s tamní policií je při pátrání spolupráce obtížná. „Albánská policie nic nedělá, ale případ je v jejich pravomoci, takže ostatní orgány mají svázané ruce. Nejsou na takové události vůbec zvyklí, jsou to takoví plážoví policisté,“ uvedla. Chybová sama s dalšími kamarády po nezvěstném muži pátrá.

Podle ní si starší muž při odchodu vzal kameru a telefon, který ale zapnul do režimu letadlo, takže se na něj nelze dovolat.

V Německu našli tělo pohřešovaného českého chlapce, okolnosti smrti jsou nejasné

„Šel se projít za hotel na pláž v žabkách, kde je i skála. Své ženě řekl, že se do oběda vrátí. Na místo odletělo asi šest mých kamarádů a rodina, aby ho hledali s dronem a horolezeckou výbavou. Tento pátek by mělo odletět zhruba deset dalších přátel,“ dodala Chybová. Podle ní je nezvěstný Čech zkušeným turistou.

Známá vylučuje možnost, že by muž mohl být obětí únosu. „To už by si dávno řekli o výkupné,“ domnívá se a dodává, že je v úzkém kontaktu s jeho ženou.

Mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová sdělila, že velvyslanectví v Albánii případ aktivně řeší. „Náš zastupitelský úřad v Tiraně je v průběžném kontaktu s rodinou i albánskou policií,“ uvedla pro iDNES.cz.

