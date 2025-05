Jaký vztah mají v současnosti Češi k vlastnění automobilu?

Auta jsou dostupnější a motorizace stále narůstá. Zároveň se vlastnění automobilu stalo formou vyjádření individuality. Je to jiné než vlastnit třeba toustovač. Svůj vliv na to mají kampaně velkých značek a také představa, že v autě má člověk svobodu a je nezávislý. To souvisí i s tím, že se na českých silnicích rychlost měří jen málo a míra kontroly je tady stále poměrně malá.

V momentě, kdy do každodenního života vstoupí nějaká regulace nebo zásah zvnějšku, nemusí být ani zásadní, tak se z toho dá politicky těžit. Pak tu po motoristech můžeme mít klidně spolky pejskařů či chalupářů.