„Posnídat s Jackym Ickxem, legendou všech legend motorsportu, byl skvělý start dne,“ uvedl prezident.
S Pavlem je v ostrém sporu předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka, který prohlásil, že on sám i jeho ministerstvo zahraničí budou hlavu státu ignorovat.
Pavel totiž odmítl jmenovat ministrem poslance Motoristů Filipa Turka a koncem ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho Macinka vydíral. Zprávy, které od Macinky dostal jeho poradce Petr Kolář, prezident zároveň zveřejnil.
Když se pak premiér Andrej Babiš nedistancoval od počínání Macinky a neodvolal ho z vlády, opozice vyvolala neúspěšně hlasování o nedůvěře vládě.
Prezident Pavel připomněl, že Ickx, se kterým posnídal, vyhrál osm Velkých cen F1, šestkrát zvítězil ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans a svou všestrannost potvrdil jako nejrychlejší závodník v roce 1983 na Dakaru. „Právě na Dakaru jsme se vloni osobně poznali,“ dodal prezident Pavel.