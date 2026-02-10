Pavel vyslal štiplavý vzkaz motoristům, posnídal se závodnickou legendou

Prezident Petr Pavel se setkal s legendou motoristického sportu, bývalým belgickým závodníkem Jacky Ickxem. A poslal zároveň štiplavý vzkaz všem dalším motoristům. „Oceňuji na něm, že jeho předností nikdy nebyla jen rychlost, ale i pokora a respekt k pravidlům. Super inspirace pro všechny ostatní motoristy,“ napsal Pavel na sociální síti X.
Prezident Petr Pavel posnídal s bývalým belgickým závodníkem Jacky Ickxem,...

Prezident Petr Pavel posnídal s bývalým belgickým závodníkem Jacky Ickxem, vítězem osmi cen -Formule 1 a poslal zároveň štiplavý vzkaz ostatním motiristům. | foto: Prezident Petr Pavel na síti X

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...
Filip Turek a Petr Macinka dorazili do Lán, kde se sejdou s Milošem Zemanem....
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci v Prostějově. Vlevo hejtman...
Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
„Posnídat s Jackym Ickxem, legendou všech legend motorsportu, byl skvělý start dne,“ uvedl prezident.

S Pavlem je v ostrém sporu předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka, který prohlásil, že on sám i jeho ministerstvo zahraničí budou hlavu státu ignorovat.

Pavel totiž odmítl jmenovat ministrem poslance Motoristů Filipa Turka a koncem ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho Macinka vydíral. Zprávy, které od Macinky dostal jeho poradce Petr Kolář, prezident zároveň zveřejnil.

Když se pak premiér Andrej Babiš nedistancoval od počínání Macinky a neodvolal ho z vlády, opozice vyvolala neúspěšně hlasování o nedůvěře vládě.

Prezident Pavel připomněl, že Ickx, se kterým posnídal, vyhrál osm Velkých cen F1, šestkrát zvítězil ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans a svou všestrannost potvrdil jako nejrychlejší závodník v roce 1983 na Dakaru. „Právě na Dakaru jsme se vloni osobně poznali,“ dodal prezident Pavel.

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Okresní soud v Teplicích začal řešit případ brutálního týrání štěněte jezevčíka. Psovi podle obžaloby ubližovali životní partneři Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal, přičemž zvíře několikaměsíční...

10. února 2026  11:22

