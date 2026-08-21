Vláda přidělila Pavlovi pro cestu na jednání OSN armádní letoun

Kabinet schválil Pavla jako šéfa delegace na Valné shromáždění OSN v červnu. Bylo to uprostřed sporu o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře. Do Turecka nakonec po zásahu Ústavního soudu vyrazila vedle vládní delegace také delegace prezidenta Pavla, kterého chtěl kabinet původně z výpravy vynechat.
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Cesta hlavy státu do USA potrvá podle rozpisu letů od 20. do 24. září. Pavla čeká kromě toho ještě listopadová státní návštěva v Norsku.
Babiš se do Norska chystá také, a to 4. září. Ještě předtím cestuje 31. srpna na zasedání Bledského strategického fóra ve Slovinsku. V září poletí Babiš na summit Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), v polovině měsíce ho čeká oficiální návštěva v Bulharsku. V listopadu se chystá do irského Dublinu na zasedání Evropského politického společenství.
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Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) se podle usnesení vydá do Bratislavy či Dublinu. Začátkem října pak zamíří do černohorské Podgorice na společnou návštěvu ministrů zemí Slavkovského formátu, v němž Česko neformálně spolupracuje s Rakouskem a Slovenskem.
Aktualizovaný přehled letů:
|31. 8.
|Andrej Babiš
|Bled (Slovinsko)
|31. 8. - 1. 9.
|Jaromír Zůna
|Dublin (Irsko)
|1.-2. 9.
|Petr Macinka
|Bratislava (Slovensko), Dublin (Irsko)
|4. 9.
|Andrej Babiš
|Oslo (Norsko)
|9. 9.
|Karel Havlíček
|Paříž (Francie)
|10. 9.
|Andrej Babiš
|Bratislava (Slovensko)
|16. 9.
|Andrej Babiš
|Sofie (Bulharsko)
|20.-24. 9.
|Petr Pavel
|New York, Lincoln (USA)
|27.- 29. 9.
|Martin Šebestyán
|Brusel (Belgie)
|1.-2. 10.
|Petr Macinka
|Podgorica (Černá Hora)
|1.-6. 11.
|Igor Červený
|Washington, New Jersey a Oregon (USA)
|10.-12. 11.
|Petr Pavel
|Oslo, Trondheim (Norsko)
|11.-13. 11.
|Andrej Babiš
|Dublin (Irsko)
zdroj: vládní usnesení