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Prezident Pavel pokládá za legitimní, že umělci hodnotí Klempířovu práci

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  17:45
Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku...

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Pavel
Herci Medvecká a Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení...
Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé),...
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Prezident Petr Pavel pokládá za legitimní, že umělci hodnotí práci ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy). Je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jak si vyhodnotí, zda by měl být Klempíř členem vlády.

Pavel to dnes před odletem na summit prezidentů zemí visegrádské čtyřky řekl k úterní výzvě odborů Národního divadla (ND) k odstoupení Klempíře a ředitelky jeho kabinetu Barbory Šťastné.

Výzvu k odstoupení Klempíře a Šťastné přednesli jménem odborů ND herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií na pražském Václavském náměstí také požadovali stažení zákona, který mění způsob financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) i nového návrhu státní kulturní politiky.

Podle Pavla je legitimní, když umělci hodnotí práci ministra kultury. „Pokud ji vidí negativně, je dobře, že vyjádří svůj názor,“ uvedl. Jestli by měl Klempíř zůstat členem kabinetu, je na rozhodnutí premiéra Babiše, doplnil Pavel. „Je na něm, jak si situaci vyhodnotí,“ konstatoval.

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Klempíř sdělil, že výzvě nerozumí, protože chystané rušení televizních a rozhlasových poplatků se netýká divadel a financování ND na příští období je zajištěno.

Odbory Národního divadla v prohlášení také daly najevo znepokojení nad aktuálním politickým vývojem. Vyjádřily solidaritu se zástupci veřejnoprávních médií, kteří hájí svou profesní nezávislost, svobodu tvorby a odpovědnost vůči veřejnosti. Vyzvaly ke stažení návrhu zákona, který mění způsob financování ČT a ČRo. Vláda by podle nich měla ponechat současný systém, nebo o případné změně diskutovat s opozicí i s odbornou veřejností.

Zaměstnanci ČT a ČRo v úterý stávkovali kvůli plánu vládní koalice zrušit poplatky od lidí a firem a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti a stability. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Argumenty stávkujících Babiš i Klempíř odmítli.

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