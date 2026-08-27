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Pavel podepsal změny sněmovních pravidel, mají snížit možnost obstrukcí

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  15:25aktualizováno  15:42
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Sněmovna bude mít navíc širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení se budou nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel.

Předloha má snížit možnosti obstrukcí. Bude účinná 15. dnem po vyhlášení.

Novelu předložili zástupci koalice ANO, SPD a Motoristů a opoziční ODS. Ve Sněmovně pro ni hlasovala vedle poslanců vládního tábora většina přítomných zákonodárců ODS a STAN a menšina pirátských poslanců. Výslovně proti byla část lidovců a všichni přítomní zákonodárci TOP 09, kteří neprosadili posun účinnosti změn na další volební období.

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Na začátku řádných sněmovních schůzí nyní mohou poslanci přednášet návrhy změn programu bez omezení. Nově bude mít každý poslanec právo na jedno až pětiminutové vystoupení a řečník s přednostním právem na nejvýše půlhodinové. V dalších dnech budou muset poslanci stačit k představení navrhované změny programu dvě minuty místo nynějších pěti minut a poslanci s právem přednostního vystoupení deset minut.

Limit i pro řečníky s přednostním právem

Při projednávání předloh bude o omezení řečnické doby rozhodovat Sněmovna jako teď hlasováním. Zůstane podle novely také pravidlo nejméně dvou poslaneckých vystoupení s délkou aspoň deseti minut pro každé z nich. Omezení se ale bude moci podle předlohy nově vztahovat i na poslance s přednostním právem, zpravodaje předlohy a na zákonodárce, který přednáší stanovisko klubu. Jejich první vystoupení by ale mohlo trvat až půl hodiny. Novela drobně upravuje také vystoupení prostřednictvím krátkých poznámek, budou se muset týkat projednávané věci.

Novela jednacího řádu prodlouží dobu pro závěrečná schvalování návrhů zákonů o středách do 19:00. Na finální projednávání zákonů by tak poslanci mohli mít o pět hodin víc času než teď. Závěrečné hlasování o zákonech by při splnění určitých podmínek bylo navíc možné i mezi 19:00 a 21:00. Zákony vrácené Senátem a prezidentem bude moci Sněmovna projednávat také na mimořádných schůzích.

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Dolní komora bude moci podle novely pokračovat v projednávání návrhu státního rozpočtu na další rok a státního závěrečného účtu za předchozí období i po sněmovních volbách. Nyní s volbami všechny předlohy takzvaně padají pod stůl a musejí být do nově zvolené Sněmovny podané znovu.

Novela upravuje rovněž třeba procedurální hlasování. Současný název výboru pro mediální záležitosti mění na výbor pro kulturu a mediální záležitosti kvůli změně jeho působnosti a petičního výboru na výbor pro lidská práva a petice. V minulém období měl kulturu na starosti školský výbor.

V minulém volebním období vyvolávaly diskuse o neefektivním fungování Sněmovny obstrukce tehdy opozičních ANO a SPD, časté mimořádné schůze i jednání do pozdního večera, nebo dokonce přes noc. K úpravám jednacího řádu tehdy vznikla komise, k dohodě nedospěla. Ke zdržovacím taktikám se uchyluje i nynější opozice ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.

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