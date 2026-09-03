Pavel přijal arménského prezidenta. Ocenil, že země snižuje závislost na Rusku

Prezidenti hovořili také o bezpečnostní situaci na jižním Kavkaze, vztazích Arménie s Evropskou unií a možnostech další bilaterální spolupráce.
Pavel připomněl dlouhou historii vztahů mezi Českem a Arménií, na kterou podle něj obě země navazují otevřenými jednáními. „Jsem rád, že jsme si mohli vyměnit pohled na situaci v regionu, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska spolupráce,“ uvedl.
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Jižní Kavkaz byl podle Pavla dlouhou dobu místem tření a konfliktů. Připomněl v této souvislosti boje o Náhorní Karabach. Za dobrou zprávu pro region i Evropu označil to, že se situace na jižním Kavkaze zklidnila. Zmínil také snahu o stabilizaci vztahů mezi Arménií a Tureckem a Ázerbájdžánem.
Český prezident poukázal rovněž na význam propojení mezi středoasijskými zeměmi a Evropou přes Arménii, Turecko a Gruzii. Týká se podle něj mimo jiné přepravy energetických produktů, surovin a zboží mezi Asií a Evropou. „To jsou věci, na kterých máme v Evropě a Arménii stejný zájem,“ doplnil.
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Pavel zároveň ocenil, že se Arménie snaží diverzifikovat svou ekonomiku a bezpečnostní vztahy a snížit závislost na Rusku, na jehož trhu je stále výrazně závislá především v potravinářství. Posilování vztahů s Evropskou unií proto může podle českého prezidenta přispět tomu, aby Arménie získala více obchodních partnerů.
Členské státy EU ve středu přijaly opatření, která usnadní obchod s Arménií. Dočasně ruší velkou část dovozních cel z jihokavazské země. „Česko plně podporuje tato opatření. Považuji je za správná, a to z několika důvodů. Pomohou omezit možnosti vydírání Ruskem, které používá ekonomiku a energii k tlaku na země,“ řekl Pavel a doplnil, že opatření pomůže i regionální stabilitě.
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Pavel uvedl, že s Chačaturjanem nehovořili o konkrétním procesu ani časovém horizontu případného vstupu Arménie do Evropské unie. Oba jsou podle něj nakloněni pokračování široké spolupráce mezi EU a Arménií. Rozšiřování unie bylo vždy vázáno na splnění konkrétních podmínek, poznamenal. Pokud je Arménie naplní a na obou stranách bude zájem, mohou se vztahy dále prohlubovat. „V zájmu obou zemí je, aby vztahy byly co nejbližší, ale jednání o vstupu bych nechal do budoucnosti,“ řekl Pavel.
Příležitost zdůraznit naše přátelství, vyzdvihl arménský prezident
Prostor pro další rozvoj česko-arménské spolupráce vidí Pavel například ve vyspělých technologiích, energetice a bezpečnostním průmyslu. Jednání o konkrétních možnostech spolupráce mají dnes pokračovat také na úrovni delegací. Arménský prezident zůstává v Česku do pátku.
Arménský prezident uvedl, že jeho návštěva Česka je dobrou příležitostí zdůraznit přátelství, které je mezi oběma zeměmi. Vzájemné vztahy jsou podle něj založeny na respektu, jejich nejdůležitějším pilířem je závazek k demokracii.
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Posledním arménským prezidentem, který navštívil Česko, byl Serž Sargsjan. Na státní návštěvu přijel v lednu 2014 na pozvání tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.
Nynější prezident Pavel se v květnu 2023 na Pražském hradě setkal s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem při jeho oficiální návštěvě Česka. Naopak Arménii letos v květnu navštívil český premiér Andrej Babiš (ANO), který se v Jerevanu zúčastnil osmého summitu Evropského politického společenství.