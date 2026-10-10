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Profesor Pafko se topil ve Vltavě. Drama popsal známý záchranář Dvořák

Autor:
  10:14
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.

Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.
Marek Dvořák
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.
20 fotografií
Uznávaný chirurg a profesor Pavel Pafko zažil minulý týden zapeklité chvíle. Vyrazil se projet Vltavou na své lodi, ta se s ním však převrhla a on zůstal uvězněný ve studené vodě. Pomalu se topil. Z vody jej nakonec vytáhli až lidé plující okolo, jeden z nich pracuje u záchranářů jako pilot vrtulníku. Příběh sdílel na svých sociálních sítích jeho kolega a známý lékař Marek Dvořák.

„Včera mi na noční službě kolega říká – shání tě profesor Pafko. Beru telefon, profesor mě pozdraví a hned vypráví o tom, jak jel minulý týden na kanoi po Vltavě. Kanoe se s ním převrhla a on zůstal ve vodě. Voda měla 13 stupňů, to vám docela rychle zmrzne úsměv a dojde síla. Kolem projížděly lodě a nikdo mu nepomohl. Nikdo, ani z lidí na břehu. Vlny a studený vítr spíš působily to, že se v nich prochladlý profesor pomalu začínal topit,“ začíná popisovat Pafkův příběh uznávaný záchranář Marek Dvořák.

Marek Dvořák: Děti jsou fantastické, první pomoc umí podat s chladnou hlavou

V nejhorším se naštěstí zjevila loď. „Z vody ho vytáhli, pomohli mu, starali se, jestli není zraněný, nabízeli suché oblečení. A nakonec, když vše dobře dopadlo, mu popřáli hodně zdaru,“ líčí Dvořák s tím, že Pafko neutrpěl žádné zranění.

Dále prozrazuje, proč profesor volal právě jemu. „Pátral, kdo že ho zachránil, protože jediné, co mu řekl ten zachránce, bylo, ať pozdravuje Marka Dvořáka. Nevěděl jsem, nikdo se mi s tím nepochlubil… Ale já to vypátral,“ píše záchranář.

Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.
Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím
Hostem pořadu Rozstřel je chirurg Pavel Pafko. Pořad moderuje Elen Černá.
Marek Dvořák
20 fotografií

Podle jeho slov byl jedním z pomáhajících pilot vrtulníku u záchranné služby, Dvořákův kolega, který se však svým dobrým skutkem nijak nechlubil. „Když jsem se zeptal, proč mi to neřekl, pokrčil jen rameny a řekl: ‚To by udělal každý, na tom přece není nic k chlubení…‘“

Samotný Marek Dvořák od roku 2013 působí u Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Nedávno natočil videokurz první pomoci pro děti zvaný Kryjeme vám záda. Veřejně známý je pak zejména díky svým knihám. S Martinem Moravcem vydal knižní rozhovor Mezi nebem a pacientem, na který letos navázal knihou Už letím. Na instagramu má Dvořák téměř 420 tisíc sledujících.

Před dary od pacientů varuji. Profesor Pafko o eutanasii i přidělené ochrance

Profesor Pavel Pafko je legendou české chirurgie. V prosinci roku 1996 operativně odstranil plicní nádor tehdejšímu prezidentu republiky Václavu Havlovi. O rok později jako první v Česku provedl se svým týmem transplantaci plic. Vedl tisíce operací. Roku 2013 jej prezident Miloš zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

dvorak155

Poslední měsíce jsem chvílemi měl pocit, že se svět a lidi tak trochu zbláznili.

Včera mi na noční službě kolega říká - shání tě profesor Pafko. TEN profesor Pafko, chirurg co operoval 13000 lidí, provedl sto transplantací plic, vážený člověk, uznávaný lékař a odborník??

Beru telefon, profesor mě pozdraví a hned vypráví o tom, jak jel minulý týden na kanoi po Vltavě. Kanoe se s ním převrhla a on zůstal ve vodě. Voda měla 13 stupňů, to vám docela rychle zmrzne úsměv a dojde síla. Kolem projížděly lodě a nikdo mu nepomohl. Nikdo, ani z lidí na břehu. Vlny a studený vítr spíš působily to, že se v nich prochladlý profesor pomalu začínal topit.

Najednou se tam zjevila loď, z vody ho vytáhli, pomohli mu, starali se jestli není zraněný, nabízeli suché oblečení a nakonec, když vše dobře dopadlo, mu popřáli hodně zdaru.

Profesor byl do telefonu nesmírně milý, vděčný, pochválil mi knihu (fakt ji četl!) a taky pátral, kdo že ho zachránil, protože jediné, co mu řekl ten zachránce bylo, ať pozdravuje Marka Dvořáka. Nevěděl jsem, nikdo se mi s tím nepochlubil…

Ale já to vypátral.

Profesora z Vltavy vytáhl náš hlavní pilot vrtulníku - Dan, když byl na projíždce a nebylo mu lhostejné, že se u převrácené lodi topí člověk. Když jsem to Danovi volal ptal se, jestli je doktor v pořádku. A když jsem se zeptal, proč mi to neřekl, pokrčil jen rameny a řekl: “to by udělal každej, na tom přece není nic k chlubení…”

Neudělal Dane, udělal jsi to jen Ty. Díky.

Takže svět se možná ještě tak úplně nezbláznil…. #kryjemevamzada

9. října 2026 v 15:44, příspěvek archivován: 10. října 2026 v 10:09
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