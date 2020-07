Proč je lepší opravovat Mercedes než být lékařem, zamýšlí se Pavel Pafko

Zdá-li se nám něco velké nebo malé, je to vždy relativní podle toho, s čím to srovnáváme. Mnozí naši milionáři jsou relativně chudí a nevešli by se mezi první stovku našich miliardářů. Pro českého důchodce – a nejen důchodce – jsou však bohatí. Je přirozenou lidskou vlastností se srovnávat. A většina z nás se srovnává s ­úspěšnějšími, bohatšími. Nesrovnáváme se směrem dolů.