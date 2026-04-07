Pavel oznámil, že nevidí jiného adepta na prezidenta. Je připravený opět kandidovat

Prezident Petr Pavel zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit a rád by mu - obrazně řečeno - „předal žezlo“. Pokud se situace nezmění, je připraven kandidovat znovu, uvedl v úterý v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně.
Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7. dubna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Podporu veřejnosti, kterou už dříve spolu s dobrým zdravím současný prezident zmínil jako podmínku druhé kandidatury, podle svých slov zatím cítí. „Pokud situace bude taková i dál, tak jsem připraven dostát tomu, co jsem říkal, což znamená, že bych do toho šel znova,“ řekl Pavel.

V přímé volbě prezidenta uspěl bývalý náčelník generálního štábu české armády a někdejší předseda vojenského výboru NATO v lednu 2023. Ve druhém kole tehdy porazil předsedu hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Funkční období vyprší Pavlovi v roce 2028.

„Bude-li poptávka u občanů a bude dostatečná podpora pro zvolení a zdraví moje a mojí rodiny, účast velice silně zvážím,“ uvedl Pavel už dříve v bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci. Svou kandidaturu ale výslovně nepotvrdil ani tehdy, ani dnes.

„Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné,“ konstatoval prezident také v únoru na debatě se žáky základní školy. I tehdy zmínil, že hlavní podmínkou pro jeho opětovnou kandidaturu na hlavu státu je zdraví jeho samotného i rodiny.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
