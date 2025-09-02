Pavel odsoudil napadení Babiše. S šéfem ANO si po útoku psal

Autor:
  11:47
Útok berlí na Andreje Babiše na volebním mítinku ANO odsoudil i prezident Petr Pavel. Novinářům na okraj Bledského strategického fóra ve Slovinsku řekl, že jakékoliv násilí je potřeba odsoudit, ať už se týká kohokoliv. S předsedou hnutí ANO byl podle svých slov v kontaktu prostřednictvím SMS zpráv.
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...

Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. (26. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s premiérem Petrem Fialou...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
Prezident Petr Pavel se setkal s vedoucími zastupitelských úřadů České...
8 fotografií

Pavel pondělní napadení v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku odsoudil jako zbabělé. „V politice je to nepřípustné. Všichni víme, že nenávistná rétorika může přerůst v něco většího. Měli bychom si dát pozor, jakým způsobem se všichni vyjadřujeme,“ vyzval prezident, který je na návštěvě Slovinska.

Útok už v pondělí odsoudil také premiér Petr Fiala z ODS nebo ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

„Poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení, ale dejme násilí, agresivitu pryč. Je nebezpečná společnost, která takto postupuje,“ sdělil Fiala.

Na Babiše útočil muž z Frýdecko-Místecka

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě Agrofert.

„Česká republika je finančně zatížena různými proruskými dezoláty, espéďáky, oživlými komunisty, estébáky a podobnými poblblíky,“ napsal například.

Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu

Policisty v tuto chvíli zajímají i jeho statusy na sociálních sítích, které byly namířeny proti politikům.

„Věc v této chvíli prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří se budou i nadále intenzivně zabývat jeho veškerými okolnostmi,“ uvedla Soňa Štětínská z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.

„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš v pondělí večer.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Patrioti přejí Babišovi brzké uzdravení. Stejně vyhraje volby, hlásí Orbán

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán odsoudil pondělní útok holí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. To, co se odehrálo na předvolebním mítinku v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku, kritizuje i...

2. září 2025  12:06

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtu? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů....

2. září 2025  12:03

Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem

Účastník předvolebního mítinku v pondělí v Dobré u Frýdku Místku napadl lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který skončil v nemocnici. Nejrůznější útoky provázejí českou politiku už řadu led. Od házení...

2. září 2025  11:57

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Českou republiku letos na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách...

2. září 2025  11:53

Chorvatsko zavádí nový systém placení mýtného. Slibuje si od něj menší kolony

Nový systém placení za užívání dálnic, který ukončí éru tradičních mýtnic s obsluhou, plánují v Chorvatsku spustit v listopadu příštího roku. Jak píše web jutarnji.hr, podle chystaného zákona už...

2. září 2025  11:48

Pavel odsoudil napadení Babiše. S šéfem ANO si po útoku psal

Útok berlí na Andreje Babiše na volebním mítinku ANO odsoudil i prezident Petr Pavel. Novinářům na okraj Bledského strategického fóra ve Slovinsku řekl, že jakékoliv násilí je potřeba odsoudit, ať už...

2. září 2025  11:47

Chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Mladíkova brutalita kriminalisty otřásla

Krajský soud v Ostravě dnes vynesl rozsudek nad devatenáctiletým Pavlem Sigmundem z Krnova, který na konci loňského roku ve stejném městě brutálně zavraždil bezdomovce. Po dohodě o vině a trestu...

2. září 2025  10:40,  aktualizováno  11:45

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo bude usilovat o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled kandidátů...

2. září 2025  11:40

Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu

Expremiér Andrej Babiš (ANO) dostal v pondělí na předvolebních mítinku ránu berlí do hlavy, na premiéra Petra Fialu (ODS) odpůrci plivali. Dle policistů to ale neznamená, že by bylo nutné na...

2. září 2025  10:33,  aktualizováno  11:28

Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan

Do tří měsíců po volbách do Sněmovny chce hnutí Starostové a nezávislí prosadit jmenování vládního zmocněnce pro přijetí eura a před tím i pro vstup do Evropského mechanismu směnných kursů ERM II....

2. září 2025  10:35,  aktualizováno  11:22

Jeden mrtvý po incidentu ve Frýdku-Místku, podezřelého zadržela policie

Moravskoslezští kriminalisté prověřují okolnosti násilného trestného činu, při kterém v úterý zemřel člověk. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách ve Frýdku-Místku. Podezřelého policisté...

2. září 2025  11:20

Kim dorazil do Pekingu, na jeho vlaku vlála severokorejská vlajka

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zřejmě přicestoval vlakem do Pekingu, kde by se mohl setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kim se na jednu ze...

2. září 2025  6:55,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.