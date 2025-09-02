Pavel pondělní napadení v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku odsoudil jako zbabělé. „V politice je to nepřípustné. Všichni víme, že nenávistná rétorika může přerůst v něco většího. Měli bychom si dát pozor, jakým způsobem se všichni vyjadřujeme,“ vyzval prezident, který je na návštěvě Slovinska.
Útok už v pondělí odsoudil také premiér Petr Fiala z ODS nebo ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
„Poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení, ale dejme násilí, agresivitu pryč. Je nebezpečná společnost, která takto postupuje,“ sdělil Fiala.
Na Babiše útočil muž z Frýdecko-Místecka
Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě Agrofert.
„Česká republika je finančně zatížena různými proruskými dezoláty, espéďáky, oživlými komunisty, estébáky a podobnými poblblíky,“ napsal například.
Policisty v tuto chvíli zajímají i jeho statusy na sociálních sítích, které byly namířeny proti politikům.
„Věc v této chvíli prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří se budou i nadále intenzivně zabývat jeho veškerými okolnostmi,“ uvedla Soňa Štětínská z krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.
„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš v pondělí večer.