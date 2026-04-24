Pouze účelová hra, ohradil se Pavel proti označování za lídra opozice

Autor: ,
  12:46
Prezident Petr Pavel se na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů ohradil proti tomu, že ho vládní Motoristé označují za lídra opozice. Jde podle něj jen o účelovou hru, protože je občanským prezidentem. V opozici je proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulaci a zastrašování, které podle Pavla do politiky nepatří.
Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových...

Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v Praze. (24. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Praze odstartoval dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů...
Šéf odborů Josef Středula si potřásá rukou s prezidentem Petrem Pavlem na...
Šéf odborů Josef Středula při projevu prezidenta Petra Pavla na sjezdu...
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura jako host na sjezdu Českomoravské...
9 fotografií

Motoristé a především jejich předseda a šéf diplomacie Petr Macinka o Pavlovi hovoří jako o zástupci opozice od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.

„Pokud někdo říká, že jsem lídrem opozice, je to pouze účelová hra. Ledaže by ten člověk, který to tak říká, měl na mysli opozici proti lžím, hulvátství, netoleranci, manipulacím a zastrašování. Takové jednání do slušné politiky nepatří. Proti němu zcela jistě v opozici jsem a nadále budu,“ řekl.

„Lídr opozice nikdy." Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka

Babiš v minulém týdnu oznámil, že vláda neschválila poskytnutí letounu k misi na Tchaj-wan pro šéfa Senátu Miloše Vystrčila kvůli tomu, že hodlá dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. „Já věřím, že tyto dva přístupy se nejen nevylučují, ale že oba mají v politice nezastupitelné místo,“ uvedl Pavel.

Bez hodnot nemůže nikdo dělat dlouhodobě smysluplnou politiku, míní prezident. „Stejně jako bez hodnot rodiče nemohou vychovávat své děti. Hodnoty nám dávají správný směr. A já stále věřím, že na základních hodnotách bychom měli být schopni se shodnout, a to dokonce i v politice,“ dodal. Hodnoty jako pravda, slušnost, tolerance, férovost, by měly být univerzální jak pro vládu, tak pro opozici, doplnil Pavel.

Rusko musí vědět, že nemá šanci, řekl Pavel

Na odborářském sjezdu také zmínil bezpečnostní situaci, která je podle něj nejhorší od druhé světové války. „Až dříve či později skončí válka na Ukrajině, Rusko dostane šanci se ekonomicky i vojensky nadechnout. Potom bude hledat cesty, jak naplnit své imperiální sny,“ uvedl. V nynější situaci nezbývá Evropě jiná cesta než být natolik silná, aby Rusko vědělo, že proti ní nemá šanci uspět, doplnil.

Pavel se viděl v Mnichově se Zelenským, řešil výdaje na bezpečnost i tlak na Rusko

„Musíme proto být ochotní vynaložit adekvátní, tedy větší než dnes, část našeho společného bohatství na zajištění našeho bezpečí,“ uvedl Pavel. Když nebudeme investovat do obrany a bezpečí, snadno můžeme přijít o vše, co investujeme do energetiky, škol, nemocnic, dopravní infrastruktury nebo sociální péče, míní.

„Ale když budeme připraveni a budeme mít jako aliance dostatečnou odrazující sílu, zůstanou v bezpečí jak naši občané, tak i všechny výdobytky našeho sociálního systému,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

Pouze účelová hra, ohradil se Pavel proti označování za lídra opozice

Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových...

Prezident Petr Pavel se na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů ohradil proti tomu, že ho vládní Motoristé označují za lídra opozice. Jde podle něj jen o účelovou hru, protože je...

24. dubna 2026  12:46

Přímý přenos
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v Senátu (22. dubna...

24. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  12:46

Následky útoku na ruský ropný terminál Tuapse (21. dubna 2026)

24. dubna 2026  12:45

Policisté na koních kontrolovali chaty.

24. dubna 2026  12:40

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  12:39

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

24. dubna 2026  12:39

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (30. května 2025)

24. dubna 2026  12:21,  aktualizováno  12:39

Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

24. dubna 2026  12:34

Fórum Energie pro budoucnost v Lichtenštejnském paláci. Na snímku Daniel Beneš...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

V ostravském hotelu Clarion se koná sjezd KDU-ČSL. Na snímku je Jan Grolich,...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  12:32

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

24. dubna 2026  12:31

Premiér Andrej Babiš (ANO) přichází na slavnostní večeři před neformálním...

24. dubna 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.