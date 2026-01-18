Připravujeme podrobnosti...
Kyjev chce naše letouny L-159 koupit, odmítl prezident Macinkovu kritiku
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta
Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...
Porucha, nebo rozkaz? Čtvrtina amerických Tomahawků mířících na Nigérii nevybuchla
Nedávný americký útok v Nigérii, který prezident Donald Trump popsal jako „početné perfektní zásahy“, zřejmě moc perfektní nebyl. Čtyři z šestnácti střel Tomahawk odpálených na nigerijské džihádisty...
Prezident Pavel se ohradil proti kritice ministra zahraničí Macinky v souvislosti s nabídkou menších letounů Ukrajině. Podle Pavla projevil ukrajinský prezident Zelenskyj zájem o jejich koupi.
ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Má nové vedení, vrací se exministr Drobil
ODS obměnila vedení a strana se posune víc doprava. „Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl nový předseda Martin Kupka. V neděli se na post místopředsedy vrátil exministr...
Cestování pro otrlé. V Sýrii se opět rozvíjí turismus, hrozbou jsou nejen miny
Více než dekádu jim v tom bránila občanská válka. Po pádu režimu prezidenta Bašára Asada však mohou Syřané znovu objevovat svou vlast. V zemi se nyní rozvíjí lokální turismus, pozůstatky konfliktu...
ODS ocenila muniční iniciativu a vyzvala vládu, aby v ní pokračovala
Občanští demokraté na svém volebním kongresu ocenili muniční iniciativu na pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Vyzvali zároveň novou vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, aby v ní pokračovala. Nový premiér...
Exšéf stratkomu: Mám obavy o bezpečnost ČR, naši úlohu nechápala ani Fialova vláda
Stát v době zhoršování bezpečnostní situace v Evropě dobrovolně vyklízí důležitou informační doménu, říká ke zrušení odboru strategické komunikace (stratkom) jeho exšéf Oldřich Bruža. V rozhovoru pro...
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů zabitých lavinou
Rakouští záchranáři v neděli vyprostili těla tří českých občanů, kteří v sobotu odpoledne zahynuli při pádu laviny ve Štýrsku u obce Pusterwald. Podle agentury APA zásah v sobotu znemožnilo špatné...
Prezident je jako slon v porcelánu, vadí Macinkovi nabídka letounů Ukrajině
Prezident Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) zachoval jako slon v porcelánu, když Ukrajině nabídl menší letouny pro obranu proti dronům a nekonzultoval to s vládou....
Aktivistická parta posilněná alkoholem, obvinil Havlíček Piráty po jednání Sněmovny
Zástupci vlády a opozice stran se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vrátili k rekordně dlouhému jednání o vyslovení důvěry vládě, které trvalo 25 hodin čistého času. Vicepremiér Karel...
Americká cla? Macron navrhuje vytáhnout dosud nepoužitou ekonomickou odvetu
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská...
Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem
V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.
Příběh české vlajky. Porušení federálního zákona prošlo, klín se na ní „zapomněl“
Česko by ještě letos mohlo mít nový významný den, Den české vlajky. Podobný den se už slaví v řadě zemí světa a Evropy. Nejznámějším takovým svátkem je asi americký Flag Day, kdy ulice amerických...