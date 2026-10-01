Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

Autor: ,
  17:13

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává smysl jejich životu. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví 100. narozeniny.

Setkání na Hradě se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Ve svém projevu se čtyřiašedesátiletý Pavel sám definoval jako „raný stařík“, s odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci, která podle něj klasifikuje věk mezi 60 a 74 lety jako rané stáří.

„Věk se na jednu stranu pojí se spoustou stereotypů, jako jsou nemoci, snížená samostatnost a nemožnost dělat to, co člověka baví, případně to, co mu přijde důležité. Na druhou stranu je také pravda to, že věk je pro mnoho lidí pouhé číslo,“ prohlásil.

Stát domácí péči o seniory nepodporuje, i když tvrdí opak, namítá odbornice

Stáří s sebou podle Pavla přináší řadu výzev a problémů, senioři jsou například často objektem zneužívání. „Ať už jsou to různí vykukové, kteří jim nabízí zboží nebo různé finanční služby v naději, že starší lidé už nemají kapacitu si zjistit, jak se věci mají a nechají se snadno nachytat. Ale bohužel jsou často i obětí některých politiků, kteří sázejí na to, že když starším lidem slíbí drobné přidání na důchodu, tak je mají hned na své straně a oni je budou potom bez jakýchkoli výhrad volit,“ řekl.

Senioři ale podle něj nejsou homogenní skupina, která by se dala snadno zaškatulkovat. Spousta z nich dává jasně najevo, že se nenechá jen tak opíjet rohlíkem, snaží se držet krok s novými technologiemi a udržet si zdravý odstup od zjednodušeného ovlivňování, dodal prezident.

První dáma se chce zastávat samoživitelů, seniorů i dětí. Představila tým

Setkání se účastnil například čtyřiaosmdesátiletý Jiří Eichner, zakladatel novodobé Staré gardy kuchařů a cukrářů ČR. Má za sebou více než 60 let profesní kariéry v gastronomii a je autorem několika kuchařek. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání seniorů i mladé generace kuchařů a cukrářů, přednáškám o stravování a popularizaci české kulinářské tradice. „Nejsem tu jenom za sebe, beru to tak, že jsem tu za tu velkou bílou armádu, za všechny ty kuchaře, za lidi, kteří pracují v gastronomii, protože to není lehká práce. A jsem rád, že je můžu prezentovat,“ řekl České televizi a ČTK. Je rád, že může sdílet své zkušenosti s mladšími kolegy a zároveň se od nich učit nové postupy a technologie.

S prezidentem se dnes setkala i téměř stoletá Ludmila Bartáková. Celoživotní sportovkyně je členkou Plaveckého veteránského klubu Brno, se kterým podle prezidentské kanceláře dosáhla na závodech na tituly mistryně Evropy a mistryně světa ve veteránských kategoriích. S novináři se dnes podělila mimo jiné o své vzpomínky na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se kterým se setkala jako dítě. Na současného prezidenta Pavla se těšila, setkání vnímá i jako dárek k blížícím se narozeninám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Babiš dal přednost mítinkům ANO, ve Sněmovna byla jen mapa jeho impéria

Přímý přenos
Při vystoupení Jany Bačíkové z ODS před hlasováním o nedůvěře vládě visela na...

Třetím den pokračuje schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Zatímco premiér dal přednost předvolebním mítinkům ANO v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a Lovosicích, při...

1. října 2026  6:01,  aktualizováno  17:25

Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim...

1. října 2026  17:13

Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek

Lídrem kandidátky ODS je v komunálních volbách 2026 ve Zlíně Miroslav Chalánek....

Do komunálních voleb vedl ODS ve Zlíně poprvé v roce 2018, kdy se po čtyřleté pauze vrátila do zastupitelstva. Teď do nich jde Miroslav Chalánek v úplně jiné pozici: coby ekonomický náměstek...

1. října 2026  17:05

Obvody na okraji města jsou poslední hrází odchodů lidí z Ostravy, míní lídr Boháč

Čtyřiačtyřicetiletý Aleš Boháč, který už osm let coby starosta vede obvod...

Lídr hnutí Starostové pro Ostravu a náměstek primátora Aleš Boháč klade důraz na silnější pozici městských obvodů a rozvoj komunální správy. V nadcházejících komunálních volbách míří na dvouciferný...

1. října 2026  16:55

V Moldavě opět řeší fiktivní voliče. Nové obyvatele vodí na úřad exstarosta

Premium
Moldava v Krušných horách

V krušnohorské Moldavě na Teplicku opět řeší fiktivní voliče. Podle místních se v několika nemovitostech účelově zapisují noví obyvatelé, aby mohli ovlivnit výsledek komunálních voleb, které se budou...

1. října 2026  16:41

Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodavatelem. Zredukovala počet směn

Elektroautoškola - Škoda Elroq

Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla...

1. října 2026  16:38

Neměl šanci. Drtivý náraz do kamionu na D1 řidič nepřežil, policie hledá svědky

U Velké Bíteše za stojící kolonou nedobrzdil řidič Škody Enyaq a narazil do...

Tragická nehoda ve čtvrtek dopoledne zkomplikovala řidičům cestu po dálnici D1 na Brno. Na 159. kilometru narazila elektrická Škoda Enyaq do zadní části návěsu kamionu. Její řidič při tom zemřel....

1. října 2026  16:37

Pomoc u požárů nebo povodní. Nový šéf hasičů chce speciální týmy pro velké krize

Nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Martin Legner. (7....

Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje vytvořit speciální týmy, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých krizových událostí. Vzniknout by mohly do poloviny příštího roku....

1. října 2026  16:35

Střelba na poliklinice. Policie obvinila mladíka a upřesnila okolnosti útěku

Střelba na poliklinice v Pardubicích (30. září 2026)

Případ střelby na pardubické poliklinice Kolf má další pokračování. Policie ve čtvrtek obvinila devatenáctiletého mladíka z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Zároveň upřesnila, jak to bylo s...

1. října 2026  16:30

„Je zdarma.“ Případ hromadného znásilnění na univerzitě pobouřil USA

Cornellova univerzita (28. září 2026)

Bývalá studentka obvinila elitní americkou Cornellovu univerzitu ve státě New York z toho, že ji dostatečně neochránila před hromadným znásilněním sedmi muži a nepotrestala je náležitým způsobem....

1. října 2026  16:30

Hořící školy, mnoho napadených. Protesty ve Francii se zvrhly ve vlnu násilí

Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů...

Při studentských blokádách a protestech ve Francii bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Úřady oznámily stovky zadržených a desítky...

1. října 2026  16:25

Volby 2026 v Olomouci: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Olomouci rozhodnou 9. a 10. října o složení zastupitelstva města, které sídlí v historické radnici na Horním náměstí.

Komunální volby 2026 v Olomouci se konají 9. a 10. října a Olomoučané v nich rozhodnou o obsazení 45 křesel v Zastupitelstvu města Olomouce. O jejich hlasy se uchází 12 zaregistrovaných volebních...

1. října 2026  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.