Novotný nejde do voleb a zuří. Snad nečekal, že ho budeme prosit, zní z ODS

Na Twitteru si Pavel Novotný postěžoval, že jej mrzí, že chybí na pražské kandidátce ODS. „Mám podporu regionu, ten mě nenavrhl poté, co ODS řekla, že kandidovat nesmím,“ uvedl Novotný pro iDNES.cz. Předseda pražského sdružení ODS Tomáš Portlík však jeho tvrzení označil za nepravdivé.

„Nedostal nominaci ze své vlastní oblasti a schovává to za to, že to měl někdo zakázané. Ať řekne, kdo to zakázal, já sám bych to rád věděl. Sám navíc nekandidoval,“ řekl iDNES.cz Portlík.

„On měl asi představu, že za ním do Řeporyjí přijede vedení pražského regionu spolu s celorepublikovým a poprosí ho, aby kandidoval. To rozčarování asi pramení z toho, že se tak nestalo,“ myslí si šéf pražské ODS.

Podle Novotného se ale jeho úspěchu v ODS bojí, když jej nedali ani na poslední místo, protože by jej lidi mohli kroužkovat.

Šanci na zvolení v primárkách proti dlouholeté poslankyni ODS Janě Černochové nebo Renátě Zajíčkové, manželce vlivného člena pražské ODS Zdeňka Zajíčka necítil. „Holt budu měnit jen Řeporyje,“ uvedl Novotný.



Čistý rejstřík Novotný pro kandidaturu nemá

Novotného také diskvalifikuje podmínka čistého trestního rejstříku, kterou má ODS pro svoje případné kandidáty. Novotný je pravomocně odsouzený za vyhrožování smrtí údajnému podvodníkovi Marku Vítovi.



Starosta pražských Řeporyjí však tvrdí, že tahle klauzule se používá jen tehdy, když se vedení hodí, a že „stanovy má ODS napsané tak dobře, aby mohli i odsouzení kandidovat“.



„Pavel je dobrý starosta, ale podle jeho chování v posledních dnech si myslím, že je dobře, že na té kandidátce není,“ dodal šéf pražské ODS.



Novotný v ODS natruc zůstane

V neděli dal Novotný průchod emocím na Twitteru. „Jak já vás nenávidím. Už nedám vteřinu svého života politikaření … Zku*vený region. Nejde vám o stranu. Bojíte se, s*áči,“ stálo podle Aha! v jednom z několika vulgárních příspěvků na sociální síti, většinu posléze smazal. I přes rozporuplné pocity v ODS nakonec zůstat chce.

„V ODS zůstanu jen kvůli místní organizaci a oblasti. V lednu bude kongres, někdo musí udělat projev o chybách,“ uvedl pro iDNES.cz Novotný. „Potřeboval jsem vidět reakce. Jak řekl Zdeněk Stanjura (šéf poslaneckého klubu ODS, pozn. red.), že jim chybět nebudu, tak jsem věděl, co udělám,“ dodal Novotný, který původně v březnu avizoval, že z ODS po říjnových volbách odejde.

„Tak si třeba všimne někdo ještě, že jsem celý den ani nefňuknul, že mě ODS nedala na kandidátku,“ byl ještě jeden jeho tweet.



Starosta Řeporyjí je na sociálních i v tradičních médiích vidět poměrně často. V úterý se objevil na televizních obrazovkách v neobyklejší roli – v dílu reality show Like House televize Prima. Jako bývalý šéfredaktor bulvárních webů tam vyšetřoval, kdo z účastníků poskytuje interní informace z vily bulváru.