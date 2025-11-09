Vyšel jste z vězení a zamířil rovnou na radnici. I když nejste už starosta a i když jste rozhodnutím pražského magistrátu na konci října přišel o mandát zastupitele. To vám mandát berou teď za trest?
To je výborná otázka, pane redaktore. Odpověď na ní mám, žel bohu, jen takovou, že podle mě si tím nejsou jisti ani oni sami. Chvíli to nevypadalo, že je to za trest. Prostě prakticky starosta fakt z vězení pracovat nemůže, ale já jsem se nedopustil v mandátu trestného činu a už vůbec ne v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Blbé je, že podle mě trošku zapomněli na krátké tresty a teď já jim vyskočím z vězení jako úřední osoba a vesele si zastupiteluji dál.
Neříkám, že jsem si ve vězení nezahulil trávu, ale to byla mimořádka.