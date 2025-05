Podmínka za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování by vám vypršela –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ i po prodloužené lhůtě –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v červenci. Není to zbytečné, nedalo se to už vydržet a zbytečně neprovokovat a nešel jste si vlastně pro nepodmíněný trest naproti?

Samozřejmě šel, dalo se to vydržet. Ale co, každý správný prezident seděl. Hale Václave, zase, děti jsou zdravé, nechystám se rezignovat, na místě jsem se odvolal a nic se neděje. Fakt.