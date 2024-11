Za vulgarismy přiznal soud Okamurovi od Novotného omluvu. Peníze však ne

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura jako žalobce, ani žalovaný starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný ke středečnímu soudnímu jednání nepřišli, zastupovali je advokáti.

Žalobu na ochranu osobnosti podal šéf SPD letos v květnu poté, co ho starosta loni v lednu ve videu na sociální síti TikTok, které sledovalo přes 600 diváků, urážel výrazy „ču**k“ a „ty m**ko bezcenná“.

„Ze strany žalovaného došlo k urážlivým výrokům vůči žalobci, za které by se měl omluvit,“ žádal před soudem Okamurův právní zástupce Petr Přikryl s tím, že jeho klient chce od Novotného také částku sto tisíc korun.

„Pan žalobce není osobou, která by se mohla domáhat ochrany osobnosti, protože se sám dlouhodobě chová v rozporu s dobrými mravy,“ oponovala advokátka Alena Žežulková, která zastupuje Pavla Novotného. Připomněla některé Okamurovy výroky, kterými měl v minulosti urážet například novináře nebo konkurenční politiky.

Samosoudkyně Eva Harmachová už v úvodu, kdy zjišťovala, zda jsou strany ochotné se usmířit, avizovala, že omluvu Okamurovi přizná, ale peníze ne.

Protože v jednací síni k usmíření nedošlo, vyhlásila o hodinu a půl později rozsudek, podle kterého se Novotný musí předsedovi SPD za hanlivé výrazy omluvit doporučeným dopisem.

„Žalovaný se vyjádřil slovy ču**k a m**ka bezcenná. Nemám za to, že by to byly výroky, které by bylo možné používat ve veřejném prostoru, na sociální síti TikTok, vlastně nikde vůči jakékoliv osobě,“ prohlásila soudkyně.

Řeporyjský starosta si to podle ní neuvědomuje, neboť v řízení neprojevil žádnou sebereflexi. „Proto jsem přiznala omluvu. Aby si uvědomil, že toto se jednoduše řečeno nedělá,“ vysvětlila.

„Upřímně řečeno nemám za to, že by tím mohla být dotčená osoba (Okamura) uražena, spíše se autor těchto výroků (Novotný) dehonestuje sám. Každopádně bych tomu ráda učinila přítrž,“ pokračovala soudkyně.

„Na druhou stranu chápu, že pan Okamura nerad slyší, že je ču**k a m**ka bezcenná... byť jako veřejně činná osoba, vrcholový politik... myslím, že by mu to mohlo jít jedním uchem tam a druhým ven. Nevím, proč byla tato žaloba podána, upřímně se tomu trošku divím. Možná je to kvůli úspěchu Miloše Zemana v jiné věci,“ podotkla Harmachová.

Bývalý prezident žaloval rovněž Novotného kvůli urážkám a letos vedle omluvy vysoudil i sto tisíc korun. Podle soudkyně však byly vulgarity, kterými starosta Zemana počastoval, „jiná liga“.

„Ať chcípne, v pekle se smaží, ta ku**a proruská, zku**ená p**a Zeman... viděl jsem Zemana, jak funguje, ču**k zku**enej... ať chcípne, v pekle se smaží, svině proruská... nikomu nepřeju smrt, ale jeho smrt by byla v zájmu České republiky... samozřejmě, ať už jde do p**ele,“ připomněla soudkyně, co Novotný prohlásil o exprezidentovi.

Proti středečnímu rozsudku se mohou obě strany – předseda SPD i řeporyjský starosta odvolat k Městskému soudu v Praze. Jejich advokáti nechtěli při odchodu z jednací síně verdikt komentovat.