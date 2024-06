Zasloužil jsem si vyhodit. Ale ODS mě potřebuje a já ji, říká starosta Novotný

Na výkonné radě strany nepadl ani návrh na vaše vyloučení. Jak to tedy čtete a je to pro voliče „signál“, že ODS vás sama ze svých řad nikdy nevyloučí jen za to, jak vystupujete na veřejnosti?

Pane redaktore bavíme se čtyři hodiny poté, co mě nevyloučili z ODS. Jak vidíte jsem na úřadu a neměl jsem ještě minutu na to přemýšlet o svém nevyloučení. Já ještě před pár hodinami měl najednou pocit, že fakt poletím.

Pardon - technická pro čtenáře, co do toho vidí a ví svoje. Už jsem řekl dvě věci, které mi nevěří ani on ani vy. Říkáte si, bodejť by řešil svoje nevyloučení, když to musel vědět týdny a sám jsem inteligentní čtenář iDNES a MF DNES a taky bych si myslel svoje o „před pár hodinami jsem měl pocit, že poletím“. Kecáš, Novotný. Ty jsi věděl, že nepoletíš. Letět, tak sám ukončíš členství v pondělí ráno, kdy by ti to zavolali. Takhle nějak to chodí v kultivované straně, takhle to máme, takto uvažuje správně novinář a čtenáře vůbec nezajímá, jak to bylo v zákulisí, ví, že je to domluvený.

Správně, ani vy byste nevěřil, že jste netušil, jak to dopadne…

A přesto jsem se včera odpoledne bál, že mě vyhodí. Já už několikrát věděl, že mě nevyhodí a nikomu není nic do toho proč. Tentokrát jsem si ale zasloužil vyhodit, zasloužil bych si měsíc hladomorny zostřený umýváním záchodů na Spartě, zasloužil bych si zlomit ruku, já to fakt podělal. Ale že mě nevyhodili, není žádný signál voličům, že mě nevyhodí nikdy. Oni mě nikdy nevyhodí z úplně jiného důvodu, ale ten vám neřeknu.

Protože pořád jste starostou, který má výsledky, lidé v Řeporyjích vám tyto excesy odpustí a pořád jste známou tváří?

No jasně. Přece kdyby mě ODS víc nepotřebovala, než potřebovala, tak mě vyhodí. Vyhodili lidi i za daleko menší prohřešky. Ale fakt se nechci rouhat.

Dobře, tak tedy – umírníte se po této zkušenosti nebo budete ještě větším rebelem a zkoušet, co vše vám ještě projde?

Já vím, co z toho je pravda. Tedy jsem o tom přesvědčený. Ale protože to je žánrově někde tam, kde končí sci-fi a začíná čistokrevná pohádka, tak to fakt musíme počkat, až se ukáže, že už budu mnohem hodnější. Rád bych to ještě zkusil, víte, dospět.

Teď, když jsem se konečně definitivně politicky odrovnal pro jakýkoli postup, teď kdy se se mnou potáhne ta věc, co jsem teď provedl do konce života, teď, když pan Janouš spekuluje o signálu voličům a o tom, že mě nikdy nevyhodí za moje vystupování, tak.. Já jsem třeba dnes po obědě učinil rozhodnutí, že nebudu urážet žádné ženy. Včetně Konečné z KSČM. Nebudu na ně sprostý.

Vážně to dodržíte?

Prosím vás, kdybych nic z toho nedodržel, půjde to pak nějak stáhnout tiše z webu, že jo?

Ne, vážně. Jak moc by vás mrzelo, kdyby vás už příště ODS vyloučila?

Strašně. Strašně by mi to bylo líto. Několikrát jsem odcházel. Jednou hodně na vážno a to jsem už si byl jistej, že prostě jdu a nic mě nezastaví. Tehdy nebýt Zdeňka Zajíčka (člen ODS a viceprezident Hospodářské komory) a Sandy Udženije… (pražská politička a bývalá první místopředsedkyně ODS)

Potřebovali mě. Loni v létě jsem ale interně prostě něco sdělil regionu, sdělil jsem důvody a prostě chtěl odejít. Ale jako to jsem poslal mail ukončovák. Pálím mosty a teď vám řeknu, co si o vás, tobě, tobě a taky tobě myslím. A čau. No a to bylo celé. Nedokázal jsem to. Potřebuji ODS a mám ji rád, jsem s ní silnější. A jsem v ní 23 let. Mrzelo by mě to a doufal jsem, že to přežiju, tak to je, popravdě.

Jednou jste o sobě řekl, že jste chladnokrevně uvažující inteligentní monstrum. Bylo inteligentní pronést o Aničce Slováčkové, respektive Felixi Slováčkovi větu „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci“?

Bylo to něco, co musím ještě dlouho řešit. Nejde si namlouvat, že to byl „jen“ zkrat. To jsem nebyl já. Ale byl a střízlivý, nic jsem nehulil. Víte, já nejsem takové neviňátko v oblasti politického marketingu, často píši různá prohlášení jiným, jsem šikovný na krizovou komunikaci a jsem chladnokrevně uvažující monstrum.

S mým skillem a zkušenostmi se mi tohle nemohlo stát. A přesto stalo. Řeším to. Já jsem nikdy nic horšího neudělal. Stydím se za to a nejde to ničím odčinit, ani vzít zpět. Pro mě to zdaleka není uzavřená, vyřešená věc. Ale to je moje věc. Ptal jste se.

Ještě zpět k rozhodnutí ODS vás nevyloučit. Proč si vážně myslíte, že vás nevyloučili a že jste pro ně tak nepostradatelný?

Nechci na to odpovídat. Nevadí vám to?

Vadí.

Nehodí se to prostě ve chvíli, kdy mi odpustili takovou věc. A já na to nerad odpovídám i v okrajových podcastech. ODS mě potřebuje a já potřebuju jI. Ale potřebuje mě opravdu lepšího, než jsem teď.

Proč vlastně vám prochází to, co by jiným politikům už dávno zlomilo vaz?

Tohle mi projít nemělo a nebudu na to odpovídat.

Počítáte, kolikrát jste to už měl nahnuté a vypadalo to, že vás ODS vyloučí? Naposledy pokud si vzpomínám v roce 2020, když jste prohlásil, že je v zájmu Česka, aby Babiš a Zeman umřeli a odešli do věčných lovišť...

To jsem byl na koberečku u Petra Fialy. A něco mu slíbil a nedodržel to. Nezaslouží si tyhle moje extrémní věci. Když mi bylo v ODS nejhůře, přijel za mnou do Řeporyjí. Mám ho rád. On mě už, myslím, ne. Nedivím se.

Proč tedy tolik provokujete?

Mě to baví. Potřebuji to k životu.

Vyzval vás někdo osobně, ať ze strany odejdete?

Jen přes média. Nepočítám členskou základnu, pár mailů přišlo.

A kdyby vám zavolal premiér Petr Fiala, vystoupil byste ze strany sám?

Ve vteřině, udělám cokoli, co mi řekne Petr Fiala. I vyhozený. Zapuzený. Udělám.