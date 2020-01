Soukup je převlečený „sluníčkář“, který by nevolil Zemana, soudí Novotný

Ad @JaromirSoukup vs Hrad: Byl jsem JS chvíli dost blízko. Věřte nebo ne, je převlečenej sluníčkář. Je obchodník a magor, ale než by to hodil @SPD_oficialni nebo @AndrejBabis, uřízne si ruku. S @HradOfficial to má stejné. Takže překvapení nad jeho údajným “obratem” nesdílím.