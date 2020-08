Zásobte se rouškami i jídlem, radilo město. Novotný podal trestní oznámení

Obecné doporučení pro obyvatele Neratovic v souvislosti s aktuální situací v Česku v oblasti covid-19. Tak zní nadpis příspěvku, který na svých webových stránkách i na sociálních sítích zveřejnilo v pátek město Neratovice.

V něm svým obyvatelům doporučuje vytvořit si zásoby ochranných pomůcek, tedy roušek, respirátorů, rukavic či dokonce ochranného oblečení, a to v dostatečném množství, aby vydržely jeden až dva měsíce. Dále město radí zajistit si dezinfekci, nezbytné zásoby trvanlivých potravin a vody na asi čtrnáct dní.

V příspěvku vedení města dále dodává, že „v případě nouze zajistí pomoc v oblasti ochranných pomůcek především pro nejohroženější kategorii“, tedy pro seniory nad sedmdesát let a další rizikové skupiny.

- zajistit si z vlastních prostředků ochranné pomůcky dle vlastního uvážení (roušky, respirátory FFP2 nebo vyšší třídy ochrany, ochranu očí, příp. ochranné oblečení (plášť, overal) s dlouhým rukávem a rukavice) v potřebném počtu na cca 1 - 2 měsíce (platí i ...pro městem zřízené organizace) 26 149

Později se u příspěvku objevil ještě dodatek. „Současná epidemiologická situace nejen v Neratovicích je stále relativně příznivá, jak je obyvatelstvo informováno ze sdělovacích prostředků. Zveřejněné obecné doporučení je skutečně ‚doporučení‘, jak by se obyvatelé, ale i organizace měli připravovat na možnou změnu této situace,“ dodal autor příspěvku.

Na sociálních sítích se po prvotním zveřejnění příspěvku zvedla vlna nevole. „Proč? Proč potraviny, je konec světa nebo co?“ reagovala jedna z obyvatelek města. „Proč se tu zase vyvolává panika, to už přece nemůžete myslet vážně. Milé vedení města, zamyslete se, než něco vypustíte na veřejnost,“ reagovala další.

Brzy poté na příspěvek reagoval starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Nechci bejt za Kristelku, pardon za hysterku, ale uprostřed noci jsem podal prostřednictvím obvodního oddělení Policie České republiky v Mělníce trestní oznámení na ko*ota, který zřejmě přinesl na krizový štáb Neratovic LSD (halucinogenní droga, pozn. red.),“ napsal na svůj facebookový účet. Dodal, že oznámení podává proto, že má podezření na trestný čin síření poplašné zprávy.

Že se policie věcí zabývá, potvrdila policejní mluvčí Lucie Nováková. „Zda se jedná o přečin šíření poplašné zprávy, nyní šetří neratovičtí policisté,“ uvedla.

Šíření poplašné zprávy Šíření poplašné zprávy je trestný čin podle 40/2009 Sb. trestního zákoníku: (1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Tah ke zviditelnění, hodnotí čin starosta

Podle starosty Neratovic Romana Kroužeckého o trestný čin nešlo. „Jak mi napsal sám pan Novotný, protože on mi to, že podává trestní oznámení, napsal přes e-mail, myslím, že to oznámení je liché,“ reagoval starosta Neratovic Roman Kroužecký. Co přesně v e-mailu stálo, však nesdělil.

„Je to zase jeho další tah ke zviditelnění. To je celý. Já si nemyslím, že s tím může uspět, nevím, jak z toho vydedukoval, že by to mělo známky poplašné zprávy,“ dodal Kroužecký.

Přesto ale přiznal, že celá událost neproběhla zcela šťastně. „Já jsem byl na dovolené minulý týden, takže jsem u toho bezprostředně nebyl. Nicméně jsem o tom věděl. Náš krizový manažer zkrátka usoudil, že na základě schůzky, kterou měli na Středočeském kraji, kde dostali informace, že státní rezervy jsou na nule a tak dále, by bylo vhodné takovou informaci podat,“ vysvětlil Kroužecký.

Dodal, že sám si za sdělením stojí. „Možná to načasování a formulace nebyla úplně šťastná. Chtělo to k tomu přidat nějakou omáčku,“ dodal Kroužecký s tím, že občané by se měli o sebe starat vždy.

Sdělení vyvolalo u některých občanů obavy. „Bylo to trošičku v křeči. My jsme se telefonicky dohodli, aby to oznámení zmírnili,“ vysvětlil starosta příčinu toho, proč se podoba příspěvku později změnila.

Semafor rizikovosti k 10. srpnu 2020

V současnosti je podle něj v Neratovicích epidemiologická situace dobrá, k obavám tak není důvod. „Situace není nijak nebezpečná, obecně jsou v okrese Mělník čísla velmi příznivá,“ dodal Kroužecký.

V současnosti je na epidemiologickém semaforu Mělnicko označeno bílou barvou, která označuje nulové či zanedbatelné riziko.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v současnosti sám čelí trestnímu oznámení. Odbor extremismu a terorismu pražské policie se zabývá jeho výroky na adresu bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného. Na začátku letošního roku byl zase starosta Novotný pravomocně odsouzen za vyhrožování smrtí podnikateli Marku Vítovi. Soud mu uložil pokutu 66 600 korun.