Pavel Novotný pozastavil členství v ODS. Zvažuji zásadní šachový tah, uvedl

„Vážně zvažuji zásadní šachový tah, za který se v zápise partie píše vykřičník. Ještě to neví rodina, tak se nezlobte. V každém přípaďě jsem se rozhodl s okamžitou platností pozastavit členství v Občanské demokratické straně,“ uvedl Novotný.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve čtvrtek pro server Blesk.cz prohlásil, že Novotný by měl odejít ze strany. Pokud tak neučiní, bude se jeho členstvím zabývat pražská organizace ODS, která se s ním vypořádá rychle. Novotný redakci iDNES.cz sdělil, že se podřídí a že přístup předsednictva ODS bere sportovně.

„Snažím se postarat o zdejší stranickou buňku a organizační věci a u toho normálně fungovat jako otec a manžel, takže ať si dělá ODS, co chce. Poté, co mě nedali na kandidátku do Poslanecké sněmovny, abych náhodou nebyl zvolen, už distancování se ode mě beru sportovně. Starám se o zdejší ODS, více ať ode mě strana nečeká. Potřebuji se soustředit na práci, ne na gesta. Podřídím se,“ reagoval Novotný na Fialu.

Soud o Novotném minulý týden rozhodl na návrh státního zástupce a proměnil mu podmíněný trest odnětí svobody na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Rozhodnutí zatím není pravomocné.

Novotný dříve v rozhovoru pro iDNES.cz přitom avizoval, že se nevzdá křesla starosty a neodejde ani z ODS. „Špičky strany asi řeknou to, co vždycky, že když jsem pravomocně odsouzený, že bych neměl být v ODS a abych zvážil rezignaci. To je samozřejmé. Na post starosty nerezignuji. Momentálně fakt nechystám rezignaci. Prostě ne. Na místě jsem se odvolal a jedu dál,“ řekl Novotný v rozhovoru.