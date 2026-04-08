„Vrátil se ztracený syn.“ Pavel Novotný je opět členem ODS

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

  20:32aktualizováno  21:19
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu vězení. Opětovnou přihlášku podal v lednu letošního roku. Exstarosta redakci iDNES.cz sdělil, že plánuje znovu kandidovat v komunálních volbách.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení na pražské Pankráci. Odpyká si tři měsíce za porušení podmínky. (2. července 2025)

„Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17 hod. se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn,“ oznámil Novotný ve středu na svém účtu na sociální síti X.

Pětačtyřicetiletý Novotný se na konci loňského roku dostal z liberecké věznice, kde vykonával tříměsíční trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Soud v lednu 2022 vyměřil trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Novotný kvůli tomu přerušil své členství ve straně a skončil také ve funkci starosty městské části Praha-Řeporyje. Ve funkci ho nahradil místostarosta David Roznětinský (TOP 09).

Novotný mezitím nastoupil do zaměstnání jako novinář, sdělil redakci iDNES.cz. „Nemám pocit, z toho, co mi říkají lidé v Řeporyjích, že bych po strašně dlouhé době neměl kandidovat,“ sdělil.

„Já jsem tady v těch Řeporyjích kandidoval vždycky, už od dosažení plnoletosti. A mám pocit, že zdejší buňka ODS má zájem o to, abych se účastnil zdejší politické soutěže na její kandidátce, tak jako v minulosti,“ okomentoval účast v komunálních volbách, které se uskuteční letos na podzim.

Kandidatura v Řeporyjích je pro Novotného podle vlastních slov už standardem. „Takže jsem obnovil to členství, tak už to vypadá, že budu kandidovat za ODS,“ zavtipkoval. Myslí si, že ho na to, aby se stal zastupitelem Řeporyjí, čeká hodně práce. Definitivně se nevzdává ani ambic na působení v celostátní politice.

Novotný se stal poprvé členem ODS v roce 2002. Jako starosta městské části Řeporyje působil v letech 2018 až 2025, kdy na tuto funkci rezignoval.

