Jsem opět pod policejní ochranou, řekl starosta Pavel Novotný

„Policejní ochranu mám pořád, už ji nemám kvůli Rusům, ale nemůžu říct, proč ji mám teď. Nikdo okolo mě o ní ani nevěděl a policie se snažila být k daňovým poplatníkům šetrná,“ řekl starosta Prahy Řeporyjí Pavel Novotný Rádiu Impuls. Ten absolvoval skoro třítýdenní dovolenou po Česku s dětmi v obytném voze a policejní ochrannou v zádech.

„Až tato kauza skončí, mám od policie dovoleno, uspořádat v kavárně v Řeporyjích výstavu anonymů, které mi chodily,“ řekl Novotný.

Starosta byl předtím pod policejní ochranou kvůli tomu, že na území městské části nechal umístit pamětní desku vlasovcům, které Rusko považuje za zrádce. Policejní ochranu měli i primátor Prahy Zdeněk Hřib a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, které Rusko kritizovalo kvůli krokům jejich úřadů.

Vlastizrádci, řekl Babiš. Pod ochranu šla celá rodina

Pod policejní ochranou se v červnu kvůli výhrůžkám ocitla i rodina lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. „Po druhém výroku, který Andrej Babiš pronesl v přímém přenosu, kde zopakoval, že jsme vlastizrádci, mi přišlo několik tisíc výhrůžek prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, WhatsAppu a další komunikace,“ řekl iROZHLAS.cz Zdechovský.

Terčem se staly i jeho čtyři děti. „Bylo nám napsáno, že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti. Obrázků přišlo několik tisíc,“ podotkl. Výhrůžkám smrtí čelili také europoslanci Mikuláš Peksa a předsedkyně výboru Monika Hohlmeierová. Peksa uvedl, že mu výhrůžky čas od času chodí stále.

Zdechovský podal dvě trestní oznámení na neznámého pachatele. První kvůli výhrůžkám, druhé kvůli označení za vlastizrádce. Policie už ve druhém případě identifikovala jako autora možné pomluvy premiéra Andreje Babiše. Ten své výroky později mírnil tím, že šlo o nadsázku.

Bude-li mě republika potřebovat, já jsem připraven

V rozhovoru pro rádio Novotný, který je členem ODS, potvrdil, že by rád zkusil kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Má před sebou však ještě nějaké soudy a rozhodnutí bude záležet i na straně. Sám se prý v poslední době zamýšlel nad svým vystupováním na veřejnosti a snaží se omezit používání vulgarismů.

V rozhovoru se vyjádřil i k možné kandidatuře na prezidenta, kterou zmiňoval po tom, co se k ní postavil zdrženlivě bývalý hokejový gólman Dominik Hašek. „Já si myslím, že stát by nemohlo potkat nic lepšího, horší už to nebude. Bude-li mě republika potřebovat, já jsem připraven,“ prohlásil Novotný.