Co udrželo Novotného v ODS? Fiala, tlak z Prahy i rival Zahradil

„Ve výkonné radě prakticky není nikdo, kdo by se za něj bil. Brání ho v podstatě jen část pražské ODS,“ konstatoval tehdy jeden ze členů širšího vedení strany. Dokonce i předseda pražských občanských demokratů Marek Benda tehdy říkal, že Novotného výroky jsou „lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS“. Podobně hovořil i předseda strany Petr Fiala.

Přesto v úterý na výkonné radě ODS Pavel Novotný situaci ustál. Jeho vyloučení dokonce nikdo ani nenavrhnul. „Musíme umět odpouštět,“ konstatoval po jednání Benda s tím, že starosta Řeporyjí slíbil odpracovat 100 hodin – tedy něco málo přes čtyři celé dny - na onkologickém pracovišti.

Co přesně se na výkonné radě stalo a proč to takhle nakonec dopadlo?

Podržela ho Praha v čele s Udženijí

Pavel Novotný má v Praze léta silné zastání především u členky výkonné rady, bývalé první místopředsedkyně ODS a v Praze velmi vlivné náměstkyni pražského primátora Alexandry Udženiji. Ta ostatně na sociální síť X na jeho adresu napsala: „Ano, Pavel Novotný to přehnal. Ano, Pavel se omluvil. A ano, Pavel to udělá znova. Ale nemyslím si, že by dnešní Výkonná rada ODS měla jednat o starostovi Řeporyjí. Myslím, že jsou na programu daleko důležitější témata – třeba určitá sebereflexe po proběhlých volbách...“.

Každopádně za měsíc od Novotného výlevu na adresu Slováčkové a návrhu předsednictva ODS na jeho vyhazov se Udženiji a jejím silným pražským spojencům podařilo přesvědčit většinu regionální organizace občanských demokratů v hlavním městě, že si Novotný zaslouží další šanci. Včetně zprvu rozezleného konzervativce Bendy. A také premiéra Petra Fialy.

Když se „kauza Novotný“ dostala na výkonnou radu, Fiala Novotného osobně podpořil s tím, že si to odpracuje. Stejný postoj zastával i Benda, který pak jeho vyhazov ani nenavrhnul. Pak už do hry vstoupilo politikaření v rámci ODS.

Ačkoli je totiž pod Fialovým vedením řízena stále víc centrálně, regionální organizace si stále potrpí na vlastní autonomii. K ní kromě jiného patří, že jim nikdo z centra nemá diktovat věci, které spadají výlučně do jejich kompetencí. Jakkoli se tedy občanským demokratům z ostatních krajů Novotného setrvání příliš nezamlouvalo, nijak proti tomu neprotestovali. S vědomím, že by pro ně mohl vzniknout nebezpečný precedens.

Pokud by totiž volali po hlasování o Novotného vyloučení, zástupci většiny regionů by se přidali a starosta Řeporyjí byl vyloučen, mohl by v budoucnu kdokoli navrhnout třeba vylučování členů z jejich vlastní regionální organizace. A to si nikdo z nich nepřeje.

„Takže když to Praha nenavrhla a Petr Fiala to podpořil, nechali jsme to být. Také bychom se vztekali, kdyby někdo mluvil do našich věcí,“ popsal iDNES.cz jeden ze členů výkonné rady pod podmínkou zachování anonymity.

Když Novotný, tak i Zahradil

Novotnému navíc nahrála i jedna zdánlivě nijak nesouvisející věc. Bývalý dlouholetý europoslanec a někdejší místopředseda strany Jan Zahradil totiž po vyhlášení volebních výsledků navštívil štáb Motoristů a Přísahy po úspěšném tažení Filipa Turka. To kritizoval nejen Petr Fiala. „Nerozumím tomu, proč šel Jan Zahradil k naší politické konkurenci ve chvíli, kdy bych spíš čekal, že bude ve štábu SPOLU,“ postěžoval si v rozhovoru pro iDNES.cz Fiala. Podobně to viděla i velká část jeho spojenců ve výkonné radě.

„Někteří v soukromých hovorech plédovali za Zahradilovo vyloučení. Ve stylu: Když Novotný, tak i Zahradil. Bylo jasné, že jak bychom se do nějakého vylučování pustili, mohlo by to spustit těžko kontrolovatelnou lavinu a to by ODS mediálně i na veřejnosti určitě hodně poškodilo. Byli jsme tedy rádi, že se Novotného výroky za ten měsíc tak nějak vymlčely a nikdo nechtěl udělat nic,“ popsal už citovaný zdroj iDNES.cz z výkonné rady.

Novotnému tak k setrvání v ODS paradoxně pomohl i jeho dlouholetý názorový a ideologický rival Jan Zahradil, se kterým na sobě na sociálních sítích často nenechají nit suchou.