„Musí o mě rozhodnout místní sdružení ODS, které jsem celé postavil na nohy spolu se svou sestrou. Kandiduji už od svých dvaceti let a lidi okolo mě chtějí, abych kandidoval do voleb, a hájil svůj program. V Řeporyjích proběhne velký souboj idejí, těšte se,“ vzkázal exstarosta.
Na sociální síti X Novotný také dodal, že by raději dožil jako nestraník, než aby vstoupil do jiné existující strany.
Mluvčí ODS Jakub Skyva pro iDNES.cz potvrdil, že Novotný přihlášku do strany podal. „V současné době evidujeme zvýšený zájem o členství v ODS. Aktuálně jde přibližně o dvě stovky přihlášek, mezi nimiž je i žádost pana Pavla Novotného. O přijetí či nepřijetí jednotlivých žadatelů rozhoduje v souladu s platnými stanovami strany příslušná místní rada,“ sdělil mluvčí občanských demokratů.
Novotný si u občanských demokratů nechal pozastavit členství poté, co ho soud poslal na tři měsíce do vězení za porušení podmínky.
Trest čtyřiačtyřicetiletý Novotný dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.
Novotný proti rozsudku nejprve podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit. V rozhovoru pro iDNES.cz v den svého propuštění řekl, že ho žalář změnil a chce jako známá osobnost pomáhat vězňům. „Už nikdy se do vězení určitě nevrátím. Jsem blbec, dostal jsem to, co jsem si zasloužil. Neváhám proto říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe celého mého života. Nejvíc totiž trpěli moji nejbližší,“ svěřil se tehdy.
2. října 2025