Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

Autor:
  17:12aktualizováno  17:49
Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení žádosti. „Chtěl jsem zformovat vlastní hnutí Dycky Řeporyje, ale svůj program budu dobře prosazovat i v místním sdružení ODS,“ vysvětlil.
Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025) | foto: ČTK

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
33 fotografií

„Musí o mě rozhodnout místní sdružení ODS, které jsem celé postavil na nohy spolu se svou sestrou. Kandiduji už od svých dvaceti let a lidi okolo mě chtějí, abych kandidoval do voleb, a hájil svůj program. V Řeporyjích proběhne velký souboj idejí, těšte se,“ vzkázal exstarosta.

Na sociální síti X Novotný také dodal, že by raději dožil jako nestraník, než aby vstoupil do jiné existující strany.

Mluvčí ODS Jakub Skyva pro iDNES.cz potvrdil, že Novotný přihlášku do strany podal. „V současné době evidujeme zvýšený zájem o členství v ODS. Aktuálně jde přibližně o dvě stovky přihlášek, mezi nimiž je i žádost pana Pavla Novotného. O přijetí či nepřijetí jednotlivých žadatelů rozhoduje v souladu s platnými stanovami strany příslušná místní rada,“ sdělil mluvčí občanských demokratů.

Novotný si u občanských demokratů nechal pozastavit členství poté, co ho soud poslal na tři měsíce do vězení za porušení podmínky.

Trest čtyřiačtyřicetiletý Novotný dostal za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Novotný proti rozsudku nejprve podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit. V rozhovoru pro iDNES.cz v den svého propuštění řekl, že ho žalář změnil a chce jako známá osobnost pomáhat vězňům. „Už nikdy se do vězení určitě nevrátím. Jsem blbec, dostal jsem to, co jsem si zasloužil. Neváhám proto říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe celého mého života. Nejvíc totiž trpěli moji nejbližší,“ svěřil se tehdy.

2. října 2025
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení...

22. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:49

Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle nějž loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným...

22. ledna 2026  15:33,  aktualizováno  17:40

Nový domov Kamaly Harrisové. Bílý dům s čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami

Snímky luxusní vily Kamaly Harrisové. (21. ledna 2026)

Trochu se mezi ostatními vilami ztrácí. Ale malý to dům úplně není. Má čtyři ložnice, šest koupelen a pozemek o rozloze více než tří tisíc metrů čtverečních. Tak podle nových snímků vypadá obydlí...

22. ledna 2026  17:38

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  17:33

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

22. ledna 2026  17:08

„Největší rozkol v našich vztazích.“ Trump je přítěž, štve už i své evropské spojence

Premium
Šéf protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage na volebním shromáždění...

Kontroverzní nároky na Grónsko odcizují Donalda Trumpa i od jeho evropských podporovatelů. Řada představitelů nacionalistických stran amerického prezidenta kritizuje a odvrací se od něho. Reflektují...

22. ledna 2026

Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česká republika obdržela pozvánku do nově vznikající Rady míru, iniciované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček s tím, že definitivní...

22. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:50

Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje s gymnazisty, zajímal je Trump i papež

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  16:40

Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní zasedání Světového...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na...

22. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  16:39

Zlo vstoupilo do našich životů, píše rodina oběti z Chřibské. Úřad zůstává zavřený

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Rodina muže, kterého při pondělní tragédii na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku, zastřelil devětatřicetiletý útočník, vydala prohlášení, ve kterém děkuje za projevy lítosti. Vedení obce mezitím...

22. ledna 2026  16:32

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chyběla chvíle

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut

Na chodbu se valil dým, zatímco za dveřmi šlo o život. Mostečtí policisté proto vtrhli do bytu, kde našli bezvládnou ženu v bezvědomí a rychlým zásahem ji dostali z dosahu nebezpečí otravy nebo i...

22. ledna 2026  16:20

Důchodce soudí za mnohaleté týrání manželky. Svěřila se při kontrole zbraní

Obžalovaný senior v jednací síni Okresního soudu v Děčíně. Kvůli citlivosti...

Nadávky, fyzické napadání, polévání horkou vodou, vyhrožování a ponižování. Takové útrapy podle obžaloby dlouhé roky snášela od pětasedmdesátiletého muže jeho o více než dvacet let mladší manželka....

22. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.