Video, které se v pátek začalo šířit na sociálních sítích, zachycuje střet mezi Pavlem Novotným, bývalým starostou Řeporyjí, a Markem Cavalim. K incidentu došlo v atriu, kde situace vyeskalovala v konflikt. Kromě slovních útoků došlo i k těm fyzickým.
Marek Cavali podle záznamu nejprve do Novotného strčil a následně mu dal facku. Ve videu jsou vůči Novotnému slyšet i výhrůžky smrtí. Cavali zároveň Novotnému vyčítal jeho dřívější vulgární výroky.
„Nemůžu nic, než nechat ruce v kapsách a zachovat klid v takovou chvíli,“ uvedl bývalý starosta Řeporyjí pro iDNES.cz. Na síti X pak doplnil, že hodinu před potyčkou jednal s vedením strany ODS. „Cavali (Stačilo!) je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ doplnil Novotný.
Cavali také v minulosti Novotného vyzval k souboji v pořadu Clash of the Stars, a to prostřednictvím videa na YouTube. Ve svém vzkazu adresovaném i organizátorům řekl, že duel s Novotným považuje za ideální způsob, jak si s Novotným vyřídit osobní spory „legální cestou.“
Marek Cavali kandidoval za hnutí Stačilo! v loňských říjnových volbách do dolní komory parlamentu ze třetího místa v Ústeckém kraji. Neúspěšně, jako celé hnutí.
Nejde přitom o první případ, kdy je Cavali spojován s konfliktem nebo agresivním chováním. Média v minulosti informovala o jeho problematickém chování. Deník N pak přišel z informací, že Marek Cavali dokonce svým kritikům hrozil například zlomením prstů nebo zmlácením. Dva novináři pak tvrdí, že je Cavaliho spolupracovníci fyzicky napadli, nebo se o to pokusili, psal deník.
Proti Cavaliho chování se pak vymezily také romské organizace – mezi nimi například i RomanoNet nebo členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Cavaliho chování odsoudila také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.
Pavel Novotný jen před pár dny oznámil svůj návrat do politiky a stal se opět členem občanských demokratů. Informoval o tom na síti X. Své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu za mřížemi. Redakci iDNES.cz pak sdělil, že hodlá znovu kandidovat v letošních komunálních volbách v Řeporyjích čele místní ODS.