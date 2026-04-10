Sotva ohlásil návrat do politiky, na ulici Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!

  19:32aktualizováno  19:47
Návrat Pavla Novotného (ODS) do politiky provází hned v prvních dnech kontroverze. Na sociálních sítích se v pátek objevilo video zachycující vyhrocenou roztržku, která kromě ostré výměny slov přerostla i ve fyzický konflikt, kdy Marek Cavali (Stačilo!) bývalého starostu Řeporyjí několikrát fyzicky napadl. Nejedná se však o první případ, kdy se Cavali do podobné situace dostal.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Video, které se v pátek začalo šířit na sociálních sítích, zachycuje střet mezi Pavlem Novotným, bývalým starostou Řeporyjí, a Markem Cavalim. K incidentu došlo v atriu, kde situace vyeskalovala v konflikt. Kromě slovních útoků došlo i k těm fyzickým.

Marek Cavali podle záznamu nejprve do Novotného strčil a následně mu dal facku. Ve videu jsou vůči Novotnému slyšet i výhrůžky smrtí. Cavali zároveň Novotnému vyčítal jeho dřívější vulgární výroky.

„Nemůžu nic, než nechat ruce v kapsách a zachovat klid v takovou chvíli,“ uvedl bývalý starosta Řeporyjí pro iDNES.cz. Na síti X pak doplnil, že hodinu před potyčkou jednal s vedením strany ODS. „Cavali (Stačilo!) je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ doplnil Novotný.

Cavali také v minulosti Novotného vyzval k souboji v pořadu Clash of the Stars, a to prostřednictvím videa na YouTube. Ve svém vzkazu adresovaném i organizátorům řekl, že duel s Novotným považuje za ideální způsob, jak si s Novotným vyřídit osobní spory „legální cestou.“

Marek Cavali kandidoval za hnutí Stačilo! v loňských říjnových volbách do dolní komory parlamentu ze třetího místa v Ústeckém kraji. Neúspěšně, jako celé hnutí.

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Nejde přitom o první případ, kdy je Cavali spojován s konfliktem nebo agresivním chováním. Média v minulosti informovala o jeho problematickém chování. Deník N pak přišel z informací, že Marek Cavali dokonce svým kritikům hrozil například zlomením prstů nebo zmlácením. Dva novináři pak tvrdí, že je Cavaliho spolupracovníci fyzicky napadli, nebo se o to pokusili, psal deník.

Proti Cavaliho chování se pak vymezily také romské organizace – mezi nimi například i RomanoNet nebo členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Cavaliho chování odsoudila také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

Pavel Novotný jen před pár dny oznámil svůj návrat do politiky a stal se opět členem občanských demokratů. Informoval o tom na síti X. Své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu za mřížemi. Redakci iDNES.cz pak sdělil, že hodlá znovu kandidovat v letošních komunálních volbách v Řeporyjích čele místní ODS.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rusáci, domů! Slogan krvavé revoluce roku 1956 se obrací proti Orbánovi

Premium
Krvavý říjen 1956. Svržená socha Josifa Stalina v revoluční Budapešti

Před sedmdesáti lety svrhávali Maďaři sochy Stalina, dnes jsou připraveni zamést s Viktorem Orbánem. Předvolební kampaní se nese pokřik „Ruszkik, haza!“, který dává vzpomenout na revoluci roku 1956....

10. dubna 2026

Sardinky s cukrem, izolepa na díry. Novinář vzpomíná, jak cestou na pól potkal Jakeše

Premium
Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Miroslav Jakeš zemřel v ledovém světě, kde se cítil nejlíp. Nebyl to žádný „lyžař“, jak psala oficiální zpráva ze Špicberk, ale polárník starého střihu, který měl kolem pasu uvázané sáně, které si...

10. dubna 2026

Nesázejte na predikčních trzích, varoval Bílý dům zaměstnance po obřích výdělcích

Lidé procházejí kolem společnosti Polymarket ve Washingtonu. (20. března 2026)

Bílý dům varoval své zaměstnance, aby na základě vnitřních informací nesázeli na predikčních trzích. Dobře načasované sázky na dění ve válce s Íránem vyvolávají podezření, že lidé uvnitř...

10. dubna 2026  19:52

Irsko protestuje kvůli drahé naftě. Stovka pump je bez zásob, armáda ve střehu

Demonstranti se účastní blokády v přístavu Galway Docks v hrabství Galway,...

Demonstranti v Irsku, kteří po vládě žádají opatření proti prudkému růstu cen pohonných hmot, v pátek už čtvrtý den v řadě traktory a nákladními vozidly blokovali přístav, palivový terminál i ropnou...

10. dubna 2026  19:48

Kvůli inovačnímu centru jde do vazby podnikatel Štefl, další dva obviněné soud pustil

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Městský soud v Brně pustil na svobodu dva ze tří aktérů kauzy dotací pro brněnské inovační centrum, u kterých žalobce navrhoval vazbu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a...

10. dubna 2026  7:57,  aktualizováno  19:47

Írán žádá před jednáním o míru zmrazený majetek. Trump preventivně chystá údery

Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna...

Armáda USA se připravuje na nové údery na Írán pro případ, že mírová jednání v Pákistánu nepovedou k uzavření dohody, řekl v pátek americký prezident Donald Trump. Teherán vzkázal, že ještě před...

10. dubna 2026  19:35

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market....

10. dubna 2026  11:50,  aktualizováno  18:30

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Na Kanárských ostrovech havaroval autobus s turisty, jeden člověk zemřel. (10....

Na jednom ze španělských Kanárských ostrovů v pátek odpoledne havaroval autobus s turisty. Jeden člověk zemřel a 14 dalších osob utrpělo zranění, tři z nich vážná. Informují o tom místní média, podle...

10. dubna 2026  18:24

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

Dvě mimořádné události zkomplikovaly v pátek odpoledne dopravu v Praze. U zastávky Petřiny se srazila tramvaj s osobním autem, na Černém Mostě pak došlo ke střetu vlaku metra s člověkem. Provoz...

10. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:38

Bez kružítka ke zkoušce nechoď. Novinářka si vyzkoušela přijímačky na vlastní kůži

Premium
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Deváťáci měli v pátek úvodní termín přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a pro většinu z nich to byla první velká životní zkouška. Podle výsledků se rozhodne, zda se dostanou na vysněnou...

10. dubna 2026  17:27

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  11:53,  aktualizováno  17:12

