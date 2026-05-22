Prezidenta do Pobaltí doprovodí jeho manželka Eva a více než 30členná podnikatelská delegace.
Pobaltské země, které bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před nebezpečím ze strany Ruska a patří k největším podporovatelům Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské agresi. Litvu a Lotyšsko Pavel navštívil v březnu. Všechny tyto země navyšují výdaje na obranu, Estonsko na ni letos plánuje vyčlenit 5,4 procenta HDP. Česko na ni podle hodnocení NATO letos vydá 1,78 procenta HDP, a nesplní tak svůj závazek vyplývající z členství v alianci.
|
Na summit NATO pojedu, trvá na svém Pavel. Jinak se obrátí na Ústavní soud
Pavel s Karisem vystoupí na mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti a konfliktech pořádané aliančním Centrem excelence pro kybernetickou obranu (CCDCOE). Estonsko má dlouhodobé zkušenosti s odrážením ruských kyberútoků. Už na jaře 2007 se jeho státní instituce i soukromé firmy staly terčem rozsáhlého hackerského útoku, který následoval poté, co estonské úřady nechaly z centra Tallinnu odstranit sovětský válečný pomník.
Obranyschopnost Estonska má zvýšit takzvaná Baltská obranná linie, jejíž vznik spolu s Litvou a Lotyšskem oznámilo v roce 2024. V Estonsku vznikne opevnění, jehož součástí budou například stovky bunkrů a desítky kilometrů protitankových příkopů.
|
Následky špatného míru na Ukrajině by trvaly desetiletí, varoval Pavel na Globsecu
Podnikatelská delegace doprovázející prezidenta bude zaměřená hlavně na obranný průmysl, budou v ní ale například i zástupci skupiny Škoda Group. Obchod mezi Českem a Estonskem roste a loni obrat vzájemného obchodu činil 21,7 miliardy korun.
Pavel má na programu návštěvu Tartuské univerzity, která je nejprestižnější vysokou školou v Pobaltí. Její zástupci podepíšou memorandum o spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou.
Český prezident byl na státní návštěvě Estonska naposledy před dvaceti lety.
|
18. prosince 2025