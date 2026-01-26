Pavel navrhl na ombudsmana advokáta Dohnala a Šimáčkovou Laurenčíkovou

Šimáčková Laurenčíková byla zmocněnkyní od roku 2022 do loňska. Předtím byla předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Dlouhodobě se věnuje začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a sociálně právní ochraně dětí.
Táborský advokát Dohnal před několika lety uspěl v soutěži Právník roku v oblasti pro bono, tedy bezplatně poskytované právní pomoci. Podle webu advokátní kanceláře Dohnal & Bernard je advokátem od roku 2008 a věnuje se právním otázkám územního rozvoje, správnímu právu a občanskoprávním sporům.
Senát minulý týden na pozici ombudsmana navrhl bývalého ústavního soudce Jaromíra Jirsu a právničku Evu Kostolanskou, která působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí. Šimáčková Laurenčíková v tajné volbě v horní parlamentní komoře neuspěla.
Budoucího ombudsmana, který nahradí Stanislava Křečka, bude na šest let vybírat Sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu a prezidenta navrhla také Česká konference rektorů. Ta doporučila poslancům současného zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma a Kostolanskou. Poslanci by o obsazení funkce veřejného ochránce práv měli rozhodovat zřejmě v únoru. Křeček nastoupil do funkce 19. února 2020.