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Návrh státního rozpočtu není dobrý, deficit je vysoký, kritizuje Pavel

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  11:45
Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...
Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)
Ministr školství Robert Plaga. (27. srpna 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
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Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký. Prezident doufá, že návrh státního rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Pavel to řekl v Konici na Prostějovsku, kde jednal se starosty obcí z mikroregionu Konicko.

Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu.

Pavel se dnes vyjádřil také k rozpočtu pro školství. Vzdělávání je podle něj jednou ze strategických priorit Česka, čemuž by měl odpovídat i státní rozpočet. Pokud se to v penězích určených na školství a vzdělávání neodrazí, země je za prioritu zřejmě nepovažuje, řekl. Financování školství chce spolu s dalšími tématy v nadcházejících dnech probrat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

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