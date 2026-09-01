Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu.
Pavel se dnes vyjádřil také k rozpočtu pro školství. Vzdělávání je podle něj jednou ze strategických priorit Česka, čemuž by měl odpovídat i státní rozpočet. Pokud se to v penězích určených na školství a vzdělávání neodrazí, země je za prioritu zřejmě nepovažuje, řekl. Financování školství chce spolu s dalšími tématy v nadcházejících dnech probrat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).