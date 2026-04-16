Boj o účast na summitu NATO: prezident považuje vládní usnesení za cestovní plán

Autor: ,
  20:06
Petr Pavel vnímá usnesení vlády o letadlu mířícím na červencový summit Severoatlantické aliance spíše jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní stroje, než jako potvrzení složení delegací. Prezident to ve čtvrtek řekl novinářům v Chile.
Předpokládá, že o tom bude jednat s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka by se měla konat nejspíš příští týden.

Vláda podle usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů tento týden vyčlenila armádní letoun na summit pro premiéra a ministry zahraničí Petra Macinku a obrany Jaromíra Zůnu. Pavel usiluje o vedení delegace, téma je v posledních týdnech předmětem sporu. Babiš v pondělí řekl, že je nelogické, aby prezident cestoval spolu s vládní delegací.

Po zasedání vlády také Babiš opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro kabinet tématem, protože summit se koná až za tři měsíce.

Otázku nechce podle něj vláda řešit do setkání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude ve druhé polovině května probírat agenda summitu. Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.

Pavel minulý týden v dopise Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace na aliančním summitu. V rozhovoru pro čtvrteční vydání týdeníku Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států. Věc dál nechce řešit prostřednictvím médií.

Na summitu by podle Babiše měla hájit své postoje a náklady na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.