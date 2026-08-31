Chačaturjan přijede na Pražský hrad v 10:30, po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací. Následně se oba prezidenti vyjádří pro média na tiskové konferenci.
Arménský premiér Nikol Pašinjan minulý týden v proslovu k parlamentu prohlásil, že Jerevan by mohl brzy podat žádost o členství v Evropské unii. Mluvčí Evropské komise Paula Pinhová v reakci uvedla, že EU se zájmem sleduje snahy Arménie o vstup. O české podpoře členství Arménie v EU jednal v Praze před necelými dvěma lety předseda arménského Národního shromáždění s Vystrčilem a tehdejší předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).
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Arménie je formálně spojencem Moskvy, avšak již řadu let rozvíjí vztahy s EU. Hlavním motivem většího spojení se Západem je, že Moskva podle názoru Jerevanu nedokázala ochránit Arménii v konfliktu se sousedním Ázerbájdžánem.
Arménská hlava státu byla v Praze v roce 2014, kdy tehdejší prezident Serž Sargsjan navštívil prezidenta Miloše Zemana. Ten se následně do Arménie vydal v roce 2016.