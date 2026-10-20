S mladými politiky se Pavel setkal už potřetí. Poprvé je přijal na Pražském hradě loni v červenci a následně letos v létě v Lánech.
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Mladá generace není zhýčkaná, ale žije ve složitějším světě, prohlásil Pavel
„Věřím, že budeme mít debatu, která bude nejenom otevřená, ale i oboustranně přínosná. Já se těším na to, že se od vás dozvím, jak to vnímáte vy jako zástupci mladé generace, jaká případně vidíte i možná řešení nebo překážky, co těm řešením brání,“ řekl na úvod Pavel. Výsledek debaty podle něj bude možné posunout dál, jak do Sněmovny, tak do diskusí prezidenta s ministry či premiérem.
Prezident se s mladými politiky včetně poslanců, zástupců mládežnických organizací parlamentních stran nebo starostek a starostů setkal v letošním roce už v červenci v Lánech. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit, o tom, jak komunikovat, mluvili také o tématech, kterým se věnují.
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Hrad předem avizoval, že prezident chce pokračovat v dialogu s mladou generací a podpořit její větší zapojení do veřejného dění a občanského života. Z mládežnických uskupení stran a hnutí, které mají v Poslanecké sněmovně vlastní poslanecký klub, na Hrad dorazili představitelé všech s výjimkou vládních Motoristů.